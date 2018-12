El PP de Cádiz pone a la Comunidad de Madrid como "ejemplo de gestión y políticas de cultura"

Publicado 27/11/2018 18:12:18 CET

CÁDIZ, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La número dos del PP de Cádiz al Parlamento andaluz, Ana Mestre, ha propuesto un cambio en la política cultural de Andalucía y ha puesto a la Comunidad de Madrid como "ejemplo de la gestión cultural y de las políticas de cultura que es capaz de realizar el PP con una apuesta firme y clara".

En una nota, Mestre, que ha estado acompañada del consejero de Cultura de la administración madrileña, Jaime de Los Santos, ha asegurado que "eso es lo que va a hacer el PP y Juanma Moreno en Andalucía para inyectar savia nueva, como están deseando que se haga desde diferentes sectores culturales para que la cultura en Andalucía se comience a gestionar de manera diferente".

"Es necesario hacer políticas que, de verdad, vayan a confiar en el sector y la industria de la cultura para propiciar mayor prosperidad en nuestra tierra y generar más empleo, teniendo, siempre, como protagonistas a aquellos que apuestan por la cultura", ha manifestado Mestre, que ha recordado que "el 16 por ciento de las empresas andaluzas están dedicadas a la gestión y a las actividades culturales y generan alrededor de 4.000 millones de euros al año", por lo que "hay que mejorar esas cifras y, para ello, se va a aumentar la inversión en materia de cultura".

Igualmente, ha considerado que "es necesario abrir Andalucía y Cádiz hacia el arte contemporáneo y, por ello, el PP ha propuesto una bienal de arte contemporáneo latinoamericana, ya que creemos en poner marcha un arte ignorado por el gobierno de Susana Díaz, que no ha apostado por el mismo".

Por su parte, el Jaime de los Santos ha afirmado que "en Cádiz, hasta 2015, la ciudad fue un ejemplo sobresaliente de cara a la Cultura" y se ha mostrado "seguro que, a partir del próximo 26 de mayo, volverá con la misma energía, porque si algo es la cultura, es generadora de ilusiones, esperanza y cohesionadora de una tierra tan extraordinaria como es la andaluza y esta ciudad".

Por ello, De los Santos ha manifestado que "desde el gobierno de la Junta no se puede ni olvidar ni obviar hasta qué punto la Cultura es básica para entender cualquier realidad".

De los Santos ha reclamado "seguir apostando, de verdad, por el Festival de Teatro Latinoamericano que ha convertido a Cádiz en esa puerta a Europa que, sin duda, es la principal cuna de la vanguardia artística que es latinoamérica".

Igualmente, ha recordado la "fuerza" puesta por la ciudad para convertirse en la capital cultural iberoamericana que "rompió con esa patrimonialización de la izquierda con la cultura, al igual que se ha hecho desde Madrid frente a políticas que han lastrado la cultura en la ciudad de Madrid con un gobierno de Podemos".

El responsable cultural en la Comunidad de Madrid ha negado el "mantra" que existe "de que el PP no cuida la Cultura y que no aporta los suficientes recursos" cuando, por ejemplo, "en la comunidad de Madrid se ha incrementado un 54 por ciento el presupuesto respecto a la anterior legislatura, porque que sin cultura no seríamos nada".

"Andalucía es rica en todo pero, sobre todo, en cultura, motivado por su historia, tradiciones y una realidad contemporánea que nos hace únicos y que no podemos despreciar. No es entendible que desde ningún gobierno no se apoye, de manera decidida, a los que son la cultura de hoy y de mañana", ha concluido.