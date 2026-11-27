María José García-Pelayo, con Bruno García, Almudena Martínez y Miguel Ángel Sastre haciendo balance de la campaña electoral. - PP

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cádiz ha cerrado la campaña del 29N defendiendo la "necesidad" de un cambio político para "poner fin a años de abandono y falta de atención por parte del Gobierno de España", así como haciendo un llamamiento a la movilización para concentrar el voto en torno a Alberto Núñez Feijóo como alternativa de Gobierno.

"Si hay una provincia en la que el cambio no solamente es necesario, sino urgente, es en la provincia de Cádiz", ha afirmado la candidata al Congreso, María José García-Pelayo, que ha añadido que el PP se compromete a "saldar la deuda histórica del Gobierno de España con la provincia".

García-Pelayo ha realizado balance de la campaña electoral en Cádiz junto al presidente provincial del PP, Bruno García, y al coordinador de campaña y número de la candidatura, Miguel Sastre, que han agradecido la acogida recibida por los candidatos durante estos días y han destacado el contacto directo mantenido con los distintos sectores económicos y sociales de la provincia. "Ha sido una campaña marcada por el trabajo a pie de calle y por la escucha de las necesidades de los gaditanos", ha señalado en una nota la candidata.

Además, ha adelantado que "el próximo Gobierno de Feijóo" realizará una auditoría de la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Cádiz, con especial atención a las infraestructuras pendientes. El objetivo será conocer la situación administrativa y presupuestaria de cada proyecto y poner en marcha soluciones sin perder tiempo.

"No vamos a perder ni un día, no venimos aquí para tocarle las palmas a nadie", ha asegurado. Asimismo, ha afirmado que los representantes del PP acudirán al Congreso y al Senado "para ser la voz de Cádiz, porque la provincia no puede seguir acumulando retrasos y compromisos incumplidos".

Entre los proyectos pendientes, ha citado expresamente el nudo de Tres Caminos, la mejora de la seguridad ferroviaria, el desdoblamiento de la N-IV y la carretera Vejer-Tarifa-Algeciras. Además, ha señalado que una de las principales prioridades será dar respuesta al déficit de vivienda protegida, que ha cifrado en torno a las 24.000 viviendas necesarias.

Por otra parte, en materia de seguridad ha defendido el reconocimiento de Cádiz como provincia de especial singularidad y ha reclamado más medios y respaldo para la Policía Nacional y la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico. También ha planteado el reconocimiento de la profesión como actividad de riesgo y la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

"No puede ser que se sientan solos y abandonados, y en algunos casos no respaldados, en la lucha contra el narcotráfico", ha afirmado García-Pelayo, que ha insistido en la necesidad de que los agentes puedan desarrollar su trabajo con garantías frente a organizaciones criminales cada vez más peligrosas y violentas.

Por otra parte, en el ámbito económico la candidata ha defendido una política de reducción de impuestos dirigida especialmente a jóvenes, familias, rentas medias y autónomos, con el objetivo de favorecer la creación de empleo y apoyar a quienes generan actividad económica.

García-Pelayo también ha trasladado su compromiso con el mantenimiento y la actualización de las pensiones conforme al IPC, así como con la garantía de las prestaciones para las generaciones futuras. "Las políticas sociales deben ofrecer seguridad y estabilidad a los ciudadanos, garantizando los derechos adquiridos y la sostenibilidad de las prestaciones", ha subrayado.

La candidata ha reivindicado que la provincia de Cádiz merece un mayor protagonismo en la agenda del Gobierno de España y ha reclamado que sus necesidades sean atendidas "con compromisos concretos y actuaciones verificables". "No vamos a permitir que pasemos cuatro años más, ni mucho menos ocho años más, siendo los grandes marginados dentro del Gobierno de España", ha insistido.

Por último, García-Pelayo ha insistido en apelar a la participación y a la reflexión de los ciudadanos en las urnas, defendiendo la alternativa del PP como una opción de Gobierno "basada en el cumplimiento de la ley, la palabra dada y el compromiso con los territorios".