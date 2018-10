PP dice que reducir efectivos de Guardia Civil en El Puerto lo puede convertir en punto clave de narcotráfico

Actualizado 02/05/2009 13:40:46 CET

CÁDIZ, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP por la provincia de Cádiz Aurelio Sánchez mostró hoy su desacuerdo con que se "desmantele" la Unidad Fiscal de la Guardia Civil que vigila el muelle comercial de El Puerto de Santa María (Cádiz), ya que "la retirada de la Guardia Civil convertirá a El Puerto en un punto clave para el narcotráfico".

En declaraciones a Europa Press, Sánchez manifestó que además de perderse el punto aduanero, se queda "sin control" del narcotráfico una zona importante de entrada de droga por la desembocadura del río Guadalete.

El dirigente del PP recordó que la federación provincial contra la droga 'Nexos' ha constatado la creciente utilización de los ríos de la provincia para alijar drogas y solicita por ello que se intensifique la vigilancia policial en todas las vías pluviales así como en los puertos deportivos y pesqueros.

Por ello, a juicio Sánchez Ramos, "resulta extraño que se haga todo lo contrario y retiren a 20 guardias civiles que se encargaban de esa vigilancia". El diputado nacional del PP achacó esa retirada a la "falta de efectivos de la Guardia Civil en la provincia, ya que estos guardias irían al muelle de la Cabezuela y a Rota y a los miembros del puesto de Costas, que ya son escasos, también se utilizan para el traslado de presos y reforzar otros puestos de otras poblaciones con menos actividad de droga".

Para Aurelio Sánchez, "es incomprensible y falta de lógica que desaparezca la Guardia Civil en El Puerto cuando tiene dos puertos que quedan sin vigilancia, como ocurre también con las zonas rurales, que está provocando la reiteradas protestas de los agricultores y ganaderos que sufren oleadas cada vez mayores de robos en sus cosechas o animales".

Así, manifestó que "con estas decisiones se están dando facilidades para que en esta ciudad se intensifiquen no solamente los puntos de venta de droga, que se hacen muy importantes, sino que también se incrementen los alijos de droga ante la impunidad que se garantiza por la falta de vigilancia de la Guardia Civil".

Por todo ello, anunció que presentará una proposición no de Ley en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para que, "contrariamente a lo que está previsto, no solo no se retiren los efectivos, sino que se incrementen".