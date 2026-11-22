Archivo - Cementerio de Nuestra Señora de La Merced de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

CÁDIZ 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha registrado un total de 3.009 fallecimientos en el primer trimestre del año, 23 más que en el mismo periodo del año pasado, 2025, siendo un casi la mitad de ellos por enfermedades del sistema circulatorio y por tumores, otros 46 casos por influenza (gripe), donde se incluyen la gripe aviar y la gripe A, y dos más por Covid-19.

Según los datos trimestrales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, en los primeros tres meses del año se produjeron en la provincia cinco muertes debido a accidentes de tráfico, dos más que en el primer trimestre de 2025.

En el apartado de accidentes, también se registró un deceso debido a incendios, mientras que hubo 13 debido a ahogamientos, los mismos que en 2025. Además, se dieron 23 muertes por caídas accidentales.

Respecto al año pasado también se ha producido un aumento significativo en las muertes catalogadas como homicidios, pasando de uno en el primer trimestre de 2025 a cuatro en estos primeros tres meses de 2026 en la provincia gaditana.

En cuanto a muertes a consecuencia de tumores malignos en la mama, se contabilizaron 43 y nueve por tumores malignos en el cuello del útero. Además, se registraron 32 fallecimientos por tumores malignos en la próstata y dos más por tumores malignos en órganos genitales masculinos.