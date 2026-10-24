La provincia de Cádiz supera el millón de pernoctaciones hoteleras en el mes de septiembre

Archivo - Imagen turísticos en una tienda de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de la provincia de Cádiz alojaron en septiembre a un total de 336.480 turistas, de los que 232.633 eran de procedencia nacional. Todo ellos realizaron hasta 1.077.792 pernoctaciones, con una estancia media de cerca de tres días y medio.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, a nivel andaluz, Cádiz se situó en el segundo destino elegido por los visitantes por detrás de Málaga, en número de pernoctaciones, y tercera en número de visitantes por detrás de Málaga y Sevilla.

Por zonas turísticas, los hoteles de la Costa de la Luz de Cádiz recibieron a 284.407 visitantes, sumando un total de 973.759 pernoctaciones en septiembre, unos datos que hacen que esta zona de la provincia sea la segunda con más turistas, siendo únicamente superada por la Costa del Sol en Málaga.

Si se tienen en cuenta los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones, Chiclana de la Frontera ocupa la sexta posición de la lista andaluza. Los hoteles de esta localidad sumaron 85.706 turistas y 396.353 pernoctaciones, siendo la estancia media de 4,6 días.

En cuanto a puntos turísticos en general, Chiclana vuelve a ser el primer municipio de la provincia de Cádiz en esta lista, con más de 67.366 visitantes y 310.852 pernoctaciones. A ella se suman, Conil de la Frontera con 23.882 turistas y 123.429 pernoctaciones, seguida de Cádiz con 32.243 turistas y 84.465 pernoctaciones, y Jerez con 29.507 turistas y 58.820 pernoctaciones.