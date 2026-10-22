PSOE acusa al PP de usar un "argumentario caducado" con el narcotráfico y dar "mala imagen" de la provincia de Cádiz

Archivo - Ruiz Boix en rueda de prensa. - PSOE - Archivo

CÁDIZ 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado a la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, por "venir a la provincia acompañada del argumentario caduco de la campaña de las generales del año 2023", en relación al narcotráfico, así como de "insistir en castigar a la provincia generando una mala imagen al vincularla únicamente al narcotráfico".

En una nota, Ruiz Boix ha afirmado que la dirigente del PP "obvia y olvida los importantes planes en materia de seguridad que el Gobierno de España ha desplegado en los últimos ocho años". "Con el ministro Fernando Grande-Marlaska se han alcanzado cifras récord en el número de detenidos, de operaciones y de aprehensiones, logrando además un refuerzo de nuevos efectivos superior al 35% en la suma de Policía Nacional y Guardia Civil", ha asegurado.

Así, ha exigido a Álvarez de Toledo que "abandone ese argumentario y aprenda que Cádiz es la provincia de mayor crecimiento en cuanto a su economía, cada vez más dinámica y fuerte", señalando que "el nivel de desempleo se ha reducido en más de un 35% desde que gobierna Pedro Sánchez, lo que se traduce en 55.000 parados menos".

Asimismo, ha destacado el "compromiso socialista" con el Estado del Bienestar "cumpliendo con los españoles ese compromiso de revalorizar las pensiones", señalando que la provincia suma más de 250.000 pensionistas y jubilados que cuentan con "la pensión más elevada del conjunto de Andalucía, con más de 1.500 euros de media gracias al compromiso de revalorizar las pensiones con el coste de vida".

"Sería positivo que la próxima visita de un dirigente del PP no sea para estigmatizar más la imagen de la provincia de Cádiz, sino para aportar soluciones y compromisos reales que desgraciadamente no se encuentran en el gobierno de la Junta", ha manifestado Ruiz Boix, que ha criticado también que Álvarez de Toledo hablara sobre "el monotema de la convivencia en Cataluña, que afortunadamente se ha normalizado en estos años, y vuelve a hablar de Puigdemont". "Le ha faltado quizás volver a hablar de ETA, ella que bien sabe y que bien entiende sobre la gran mentira del 11M cuando el PP acusó a ETA de la autoría", ha concluido.