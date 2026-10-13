El PSOE de Algeciras acusa a Landaluce de "aferrarse" como alcalde y le exige que dimita tras otras denuncias por acoso

Archivo - La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal. - PSOE DE ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Algeciras (Cádiz) ha exigido de nuevo a José Ignacio Landaluce que dimita y abandone de forma "inmediata" la Alcaldía de Algeciras, a la que "ha permanecido aferrado como regidor no adscrito durante estos últimos meses" con el "apoyo" hasta este lunes de los 15 concejales del Partido Popular, además de pedirle que "pida perdón a las mujeres y a la propia ciudad por todo el daño causado, que es mucho".

En un comunicado, los socialistas han reiterado esta solicitud de dimisión tras publicarse este lunes dos denuncias judiciales contra el alcalde y ex senador por parte de militantes del Partido Popular y "presuntas víctimas de distintos episodios de agresión sexual".

"Han estado años protegiéndole, escudándose en que no había ninguna denuncia contra él y repitiendo la mentira de que todo esto no era más que un montaje del PSOE, pero la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz", ha recordado este lunes la secretaria general del PSOE algecireño, Rocío Arrabal.

Al respecto, desde el PSOE ha reiterado su ofrecimiento, ya formulado en varias ocasiones, de que "el PP puede contar con tener a su disposición la firma de los siete concejales del Grupo Municipal Socialista para que salga adelante una moción de censura" que "llega tarde y mal", pero que en opinión del PSOE es "imprescindible y necesaria para devolver al Ayuntamiento de Algeciras un poco de la tranquilidad y dignidad tan maltratadas en estos últimos tiempos".

Arrabal ha defendido que "ha estado siempre, desde el minuto uno, al lado y de parte de las víctimas", asegurando que "la única defensa que Landaluce ha hecho de sí mismo y de sus graves comportamientos en el ejercicio de sus cargos ha sido la de la mentira y la amenaza, apoyado por el 'pacto de omertá' (pacto de silencio) que tenía con que el que hasta hace unos meses había sido su partido, el Partido Popular".

"Todo esto es muy grave, han estado como mínimo dos años mirando para otro lado, con lo que no sólo han perpetuado el atrincheramiento de Landaluce en la Alcaldía de Algeciras, sino que también han impedido que se pudieran prevenir otros casos", ha aseverado la secretaria general del PSOE de Algeciras.

Así, ha hecho referencia a un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que archivaba una querella de Landaluce contra ella porque "carecía de toda relevancia penal", dictaminando que las afirmaciones de Arrabal en rueda de prensa, sobre los pantallazos de Whatsapp que afectaban a otras militantes del PP, "nunca fueron meras invenciones o traslación temeraria de rumores infundados, sino conclusiones basadas en informaciones recibidas de terceras personas", y que, a tenor de otras publicaciones, "no es irrazonable que extrajese sospechas sobre la existencia de comportamientos indebidos" por parte del alcalde de Algeciras.