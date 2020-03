El PSOE de Cádiz crea la campaña 'La Junta de Andalucía no funciona' para "desmentir las mentiras del PP y Cs"

CÁDIZ, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cádiz ha presentado la campaña 'La Junta de Andalucía no funciona' con el propósito de "desmentir, una por una, las mentiras que el PP y Cs han dicho a los gaditanos". Además, ha añadido que "si hay algo que define la acción de esta Junta de Andalucía gobernada por la derecha es el afán de recortar y también la privatización de servicios".

En un comunicado, la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y parlamentaria andaluza, Araceli Maese, ha asegurado que "si hay dos mantras que caracterizan al Gobierno de derechas de PP y Cs con el apoyo de Vox en la Junta de Andalucía son, uno, que es el Gobierno del cambio, y el PSOE no tiene la más mínima duda de que es así, pero del cambio a peor; y, dos, que dicen que la Administración autonómica funciona por eso se tiene que decir alto y claro que ahí se equivocan".

Maese ha expuesto que "si venían anunciando una bajada masiva de impuestos lo han cumplido, sí, pero sólo le han bajado los impuestos a los más ricos".

Por ello, los socialistas han lamentado que "con sus decisiones sólo se benefician aquellas familias que más tienen, por tanto, eso se traduce en menos recaudación y, por ende, en un deterioro tácito de los servicios públicos".

Para la parlamentaria, "el modelo que se aplica ahora es completamente contrario al que plasmaba el PSOE, que es un defensor a ultranza de los servicios públicos y del principio de progresividad en la recaudación, teniendo en cuenta las rentas, pagan más los que más tienen".

Por estas razones, Maese ha reclamado que "Moreno Bonilla cumpla con los 600.000 puestos de trabajo prometidos, de los cuales 90.000 se crearían en la provincia de Cádiz, una mentira, pues, lo único a lo que se ha asistido en su primer año de Gobierno es precisamente a la subida plurianual del paro, la más alta de los últimos años".

"Sin embargo, desde la Diputación de Cádiz, sin ser su competencia, han puesto en marcha el sexto Plan de Cooperación Local con una cuantía de 4,4 millones de euros y un Plan de Formación (Dipuforma) con 12,4 millones de euros cofinanciados a través de Fondos Europeos", ha concretado la socialista incidiendo en que "una vez más, se demuestra la diferencia que existe entre dónde gobiernan las derechas y dónde lo hace el PSOE".

Para los socialistas, "existen multitud de ejemplos que dan valor a la campaña del PSOE, tales como el mal funcionamiento de la empresa pública Veiasa (que gestiona las ITV), que con su decisión de no reponer personal ha provocado atrasos hasta de tres meses en algunas estaciones, todo con la clara intención de hacer creer que funciona mal para privatizarla".

Así, Maese ha manifestado que "son muchas las cuestiones de las que se han desentendido, algunas tan importantes para la provincia de Cádiz como es el asunto del Brexit, han dejado las riendas en exclusiva al Gobierno Central a pesar de ponerle trabas, ya que no se puede olvidar como el último Presupuesto General del Estado que presentó el Gobierno de Sánchez había contemplado un Plan Integral para el Campo de Gibraltar por valor de 900 millones al que el PP dijo no".

"Hay casos muy graves de intentos de trabar a la provincia de Cádiz en su desarrollo económico, laboral y social", ha afirmado Maese.

En este sentido, ha señalado que "es imposible olvidar como está dejando morir proyectos de la ITI como la Ciudad del Motor de Jerez o Sancti Petri en Chiclana, con el único criterio del color de sus Ayuntamientos, o cómo ha cambiado de ubicación otros para favorecer a los suyos, caso del Centro de Industrias Digitales, que han trasladado de San Fernando a El Puerto de Santa María".

Asimismo, se ha referido al proyecto del Valcárcel, "otra mentira más que el PP y Cs han lanzado a los gaditanos y gaditanas, pues no se entiende que ahora estén en contra de que se ubique en ese edificio la nueva Facultad de Ciencias de la Educación de la UCA".

Por último, ha recordado que "la campaña 'La Junta de Andalucía no funciona' llegará a todos los municipios gaditanos, ya que en la misma están recogidos los incumplimientos que el Gobierno de PP y Cs, con la ayuda de Vox, han tenido con cada uno de ellos".

APOYA LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL NUEVO DECRETO DE ESCOLARIZACIÓN

Araceli Maese ha asegurado que "el PSOE participará en la huelga educativa del próximo miércoles 4 de marzo para reaccionar ante un nuevo Decreto de Escolarización que lo único que busca es desmantelar la escuela pública". Por esa razón "vamos a respaldar con nuestra presencia esa huelga convocada por los sindicatos y otros agentes de la docencia", ha resaltado.

Por otro lado, ha dicho que "no tiene ningún sentido que el consejero de Educación, Javier Imbroda, hable de consenso cuando está claro que no es así". En esta línea, Maese ha explicado que "con este nuevo decreto no serán las familias las que elijan los centros, sino que serán estos los que elijan a sus alumnos".

Así, ha añadido que "se va a quedar por el camino el alumnado de entornos más deprimidos y los que tienen necesidades educativas especiales". Ante esta situación, ha destacado que "quién saldrá al rescate de todos estos casos será la Educación Pública y eso generará alumnos de primera y de segunda, pues se perderán más líneas en los centros públicos y también habrá un recorte de profesores".

Para concluir, ha finalizado diciendo que "es muy triste que la Junta de Andalucía de las derechas pongan a competir a centros contra centros, a claustros contra claustros y a familias contra familias, ya que el decreto tiene una clara carga ideológica que ataca directamente a la Educación Pública".