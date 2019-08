PSOE de Cádiz pide a Mestre que confirme la rehabilitación de Valcárcel para la vuelta de Ciencias de la Educación

Publicado 07/08/2019 10:39:33 CET

CÁDIZ, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, ha solicitado este miércoles a la delegada de la Junta en Cádiz Ana Mestre, que confirme la rehabilitación de Valcárcel que posibilitaría la vuelta de Ciencias de la Educación a este edificio.

En un comunicado, Rodríguez ha indicado que la delegada de la Junta "en sólo seis meses ha sembrado dudas en la ubicación de la ciudad de la justicia y en la rehabilitación de Valcárcel, cuestiones cerradas por el anterior gobierno andaluz, en el caso de la ciudad

de la justicia con el Ayuntamiento de Cádiz y con la UCA en el caso de Valcárcel".

Para la dirigente socialista, se hace necesario que deje "la incertidumbre" y confirme si la Junta apoyará o no la rehabilitación de Valcárcel con la financiación correspondiente, "ya que decir que necesita tiempo para estudiar el documento de prioridades de la UCA, no son declaraciones que permitan tener tranquilidad sobre este proyecto, ni que aseguren su

ejecución".

Tras recordar la identificación y el compromiso del partido socialista con este proyecto, ha señaladl que "tras años de bloqueo, en la pasada legislatura se consiguió avanzar en una magnifica solución para Valcárcel gracias a las gestiones del anterior portavoz socialista, Fran González y a la Diputación de Cádiz, cediendo el edificio a la UCA para la vuelta de Ciencias de la Educación".

Según ha añadido, se trata de "una parte muy importante en el proyecto socialista del Cinturón Universitario, que ahora todas las fuerzas políticas en la ciudad han asumido y que conllevaría un enorme beneficio para los barrios de la Viña, el Balón y el Mentidero, gracias a la actividad de las 3000 personas que diariamente utilizarían esta infraestructura".

"Entiendo la preocupación del rector ya que la UCA cuenta con

un plazo de cinco años desde la cesión que efectuó en su favor la Diputación de Cádiz para efectuar una importante rehabilitación que permita que Ciencias de la Educación se instale en Valcárcel", ha señalado.

Y es que, tal y como ha explicado, "en caso contrario el edificio revertiría en la Diputación provincial, por lo que no se puede perder el tiempo y poner en duda compromisos asumidos por el anterior gobierno andaluz". Por ello, ha dicho esperar que la Junta demuestre "lealtad institucional y no eche a perder esta oportunidad, perjudicando a la ciudad sólo porque no está dispuesto a que una solución de otra fuerza política salga adelante".

Así se ha pronunciado Rodríguez después de que Mestre haya dicho no entender que el Ayuntamiento y el rector de Cádiz vinculen la viabilidad del proyecto de Valcárcel a la implicación de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades "cuando ni siquiera han presentado un proyecto".

La delegada del Gobierno ha explicado que la Consejería solicitó a mediados de junio al conjunto de universidades públicas andaluzas que remitan sus líneas estratégicas para los próximos años a fin de acordar los proyectos prioritarios a desarrollar dentro de un plan plurianual.

"El documento de la UCA no llegó hasta el pasado 2 de agosto y en él se dedica un folio a explicar la presentación del proyecto de Valcárcel que se realizó en abril con la participación de la UCA, Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento, y sin ningún representante de la Junta de Andalucía", ha añadido.

Hasta la fecha, según ha precisado Mestre, "este documento recibido hace tres días es la única información que ha recibido el nuevo equipo de la Consejería sobre el proyecto de Valcárcel, por lo que resulta sorprendente que el rector reclame celeridad para valorar en tres días y con un folio de documentación una inversión de 24 millones".