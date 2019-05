PSOE destaca al candidato de Grazalema (Cádiz) por ser "referente en política de la zona rural"

Publicado 05/05/2019 15:00:37 CET

GRAZALEMA (CÁDIZ), 5 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria General del PSOE de Cádiz y presidenta de la Diputación provincial, Irene García, ha acompañado al candidato socialista a la alcaldía de Grazalema, Carlos J. García, en la presentación de su candidatura a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, y ha destacado que el alcaldable es un "referente en política de la zona rural".

También han arropado el acto la secretaria de Organización del PSOE provincial, Araceli Maese; la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez; la alcaldesa de El Bosque, Pilar García; la diputada provincial Ana Carrera y la parlamentaria andaluza Noelia Ruiz.

Para Irene García "hoy es una día de alegría, porque arropar a estos compañeros de Grazalema y Benamahoma es un orgullo para el socialismo, por su compromiso y trabajo".

Además, ha afirmado que "la familia socialista de la provincia está muy contenta después de los resultados del 28 de abril" y ha señalado que "cuando los socialistas venimos a un acto de este tipo, después de demostrar en las urnas nuestra fuerza, lo hacemos para comprometernos con los vecinos".

La secretaria General del PSOE de Cádiz ha señalado que tuvo "la oportunidad de venir a Grazalema a presentar la candidatura de Carlos García hace cuatro años y es un placer estar de nuevo dejando claro que las tareas están hechas".

"A mí me encanta hablar de Grazalema porque es el mejor exponente para trasladar que es posible porque a pesar de las dificultades de los ayuntamientos pequeños con la capacidad de trabajo y con la implicación de los vecinos se consiguen grandes cosas", ha aseverado.

Para la socialista, "a Carlos García le ha tocado lidiar con una situación complicada en la gestión, porque los papeles y las preocupaciones en los municipios tienen caras y eso él lo sabe", ha añadido, a la vez que ha valorado que "él ha puesto trabajo, esfuerzo y sinceridad en su gestión y, sobre todo, para combatir el desempleo".

Por su parte, Carlos J. García ha mostrado su satisfacción al ver repleta de socialistas la Casa de la Cultura, "porque esto me hace palpar que vamos a ganar las elecciones y va a ser así porque no hemos dejado de estar en un solo momento".

Igualmente, ha destacado que "no se ha parado de rendir cuentas y de dar respuestas a las necesidades de los grazalemeños". También ha querido dar las gracias a Irene García porque "es un placer contar con tu apoyo incondicional y quiero destacar la empatía y la capacidad de atender y escuchar que tiene".

Así pues, para el candidato socialista "es un orgullo que esté la familia socialista, porque es un apoyo inestimable el de estos que dan la cara por un proyecto".

"Presentamos una candidatura porque nos mueve el alma, nos ilusiona nuestro pueblo, sentimos nuestro pueblo y lo sabemos porque estamos cercanos a los vecinos", ha asegurado, a la vez que ha explicado que lo primero que quiere que "se sepa es que no ha mermado, ni un ápice, mi ilusión por la política y me presento porque cuento con el apoyo de mi familia, porque me han arropado desde el primer momento y por el cariño de la gente de Grazalema y Benamahoma y, sobre todo, porque llegamos con las tareas y los deberes hechos".

Por último, han intervenido los jóvenes candidatos, Francisco Javier Domíngez y Cristina García, que han destacado "la honestidad, la transparencia y la transversalidad que hace falta en la política para avanzar en el buen camino".

Además, han afirmado que "gracias al trabajo realizado por Carlos García y por Manuel Tovar se ha visto como Grazalema y Benamahoma han avanzado, han crecido y han dado respuestas a la ciudadanía", añadiendo que "no se puede olvidar el prestigio que ambos han conseguido para los pueblos y la capacidad para mantener esa excelencia en el tiempo vital para su desarrollo".