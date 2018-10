PSOE hace un "llamamiento a la calma" con el contrato entre Navantia y Arabia para las corbetas

Publicado 05/09/2018 13:48:15 CET

CÁDIZ, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE en Cádiz y parlamentaria andaluza, Araceli Maese, ha hecho un "llamamiento a la calma" sobre los contratos entre Navantia y Arabia para la construcción de cinco corbetas. En este sentido, ha añadido que entiende la "incertidumbre" de los trabajadores de Navantia, "pero no se puede tolerar que el PP se dedique a crear alarmismo".

En rueda de prensa, Maese ha manifestado que "hay que tener las cosas claras" y ha explicado que "los contratos van por dos ministerios diferentes, ya que el de las corbetas va por el Ministerio de Haciendo y el de las bombas lo rescinde el Ministerio de Defensa por una mala gestión del anterior ministro". "No hay por qué vincular un contrato con otro", ha asegurado.

La dirigente socialista ha señalado que "para el PSOE, Navantia es un sector estratégico y siempre va a trabajar para que haya carga de trabajo y que la que hay no se vaya". "No he escuchado a ningún miembro del Gobierno ni de Arabia diciendo que va a rescindir el contrato de las corbetas", ha afirmado.

Finalmente, Maese ha manifestado que "lo que no se puede tolerar es que el PP, sabiendo cómo va el tema que ha estado en el Gobierno hasta hace tres meses, se dedique a generar incertidumbre y alarmismo por sacar tajada partidista de una situación que requiere mayor responsabilidad".