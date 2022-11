PSOE llevará al Parlamento iniciativas sobre la plataforma 'Más graneles no' de Puerto Real (Cádiz)

PUERTO REAL (CÁDIZ), 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento andaluz y parlamentaria por Cádiz, Irene García, tras una reunión con la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, sobre las demandas de la plataforma 'Más graneles no', se ha comprometido a elevar a través del grupo parlamentario socialista las demandas de los vecinos y del citado colectivo "sobre una situación que preocupa desde hace mucho tiempo".

En una nota, García ha explicado que "la alcaldesa venía demandando el encuentro ante la falta de información que tiene en este momento y sobre todo, a petición de la plataforma cuya reclamación ya se llevó en su momento al Parlamento de Andalucía, pero en estos momentos se desconoce totalmente cuál es la situación desde el punto de vista sanitario".

La parlamentaria andaluza ha recogido así la petición que la plataforma le hizo llegar a la alcaldesa "para elevar determinadas iniciativas al Parlamento de Andalucía para que la Consejería de Salud determine cuál es la situación sanitaria en la que se encuentra actualmente el municipio y que al mismo tiempo esto dé pie para paralizar actuaciones que vengan a empeorar la salud de los puertorrealeños".

En la misma línea, ha indicado que comparte con el colectivo que "el desarrollo tan necesario que necesita Puerto Real no se debe hacer de la mano de la utilización de esos terrenos públicos", que a su juicio, "deberían de ponerse a disposición de la generación de empleo, pero sobre todo salvaguardando la salud de los vecinos y vecinas de Puerto Real".

"Vamos a llevar distintas preguntas que son claras y que nos las trasladan en la plataforma, para que en primer lugar, conozcamos si ha habido algún avance en los estudios que se habían iniciado en su momento, porque queremos conocer cuál es la actuación", ha explicado García, que ha señalado en este sentido que "desde el punto de vista sanitario han crecido determinados tipos de caso de una neumonía específica que te señalan los miembros de la plataforma".

García ha asegurado que "hay una situación de auténtica mordaza dentro del Parlamento de Andalucía, ya no solo porque se evitan que se puedan debatir determinadas preguntas y cuestiones en el pleno del Parlamento de Andalucía, sino por el retraso enorme a la hora de responder y por tanto no dar información a la oposición. lo que está determinando que muchos vecinos, entre ellos los de Puerto Real, no cuenten con esa información precisa".