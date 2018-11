El PSOE señala que alcalde de Villamartín (Cádiz) haya convertido la estación de autobuses "en un caos"

Publicado 11/11/2018 11:06:35 CET

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz), Diego López, ha censurado que el alcalde de la localidad serrana, Juan Luis Morales (PA), "base su política en esquilmar y maltratar a los servicios públicos que se prestan en nuestra localidad convirtiendo ahora en un caos la estación de autobuses".

En declaraciones a Europa Press, López ha señalado que "en una visita reciente que hemos realizado a la estación de autobuses hemos podido comprobar cómo el extinto PA ha dejado de contratar al personal de limpieza y al conserje encargado de las instalaciones por lo que la apertura de puertas, la iluminación, la limpieza de los baños y el ofrecimiento de información han desaparecido de la noche a la mañana".

Igualmente, el portavoz socialista ha dicho que "me consta que la estación villamartinense era una de las que prestaba mejor servicio en toda la Sierra de Cádiz, pero como el alcalde no cree en lo público parece que le molesta que tengamos una estación de autobuses de referencia".

Por todo ello, López ha considerado que "los puestos de trabajo que se desarrollaban en la estación de autobuses eran principalmente enfocados a personas con media pensión o que tenían alguna discapacidad, sin embargo, parece no haberle pesado esa doble función y los ha eliminado de un plumazo desde que comenzó el verano pasado".

En esa misma línea, ha asegurado que "nadie está encargado de cerrar y abrir las puertas de la estación para los usurarios, pudiendo estar cerradas incluso las puertas con rampa cuando todavía se está dando servicio en las instalaciones".

"Además, la sala de espera queda cerrada antes de las 20,00 horas, cuando hay servicio casi hasta las 22,00 horas, por tanto, los usuarios no pueden acceder a los servicios, ni resguardarse de las inclemencias meteorológicas, las luces están apagadas y a los viajeros que llegan o que tienen que hacer parada los tienen que mandar a hacer sus necesidades a la planta de urgencia del centro de salud, algo inadmisible a todas luces", ha abundado.

Para López, existen otras cuestiones que hacen pensar que Morales y su equipo de gobierno "han perdido el norte" de la gestión municipal.

"Tras haber invertido dos partidas del Plan Invierte de la Diputación de Cádiz, hace escaso un año, con una inversión de casi 50.000 euros podemos comprobar como parte de esas mejoras ya están deterioradas, como las puertas de acceso carecen de los brazos mecánicos que hacen que cierren de manera autónoma, el mobiliario no se he repuesto, hay partes de la instalación eléctrica que presenta cuadros con cables al aire libre, no tiene alumbrado público lo que imposibilita la visibilidad cuando cae el sol y se cierra la recepción de la estación", ha lamentado.

"En definitiva, un presupuesto que gastó Morales que lejos de servir como mejoría lo que ha hecho es abandonarlo y es una obviedad que todos los vecinos y usuarios nos trasladan", ha continuado.

Por último, el portavoz socialista de Villamartín ha destacado que "desde el PSOE estamos convencidos de que si nuestra estación de autobuses siempre ha sido una referencia, que haya dejado de serlo tiene un principal culpable y es precisamente el alcalde andalucista".

"No vamos a consentir que se mermen más servicios, que desaparezcan puestos de trabajo y mucho menos que se abandonen inversiones que están estudiadas para mejorar la vida de los villamartinenses, pero no sólo para hacerse una foto y al segundo siguiente dejarlas en la estacada como han hecho en este caso", ha concluido.