Quirónsalud Campo de Gibraltar muestra su técnica de tratamiento de la apnea del sueño a un investigador nepalí

El investigador Suman Pant (i), en una visita al Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, en Los Barrios (Cádiz), junto al doctor Carlos O'Connor Reina d), y la la doctora Victoria Ignacio (c). - QUIRÓNSALUD CAMPO DE GIBRALTAR

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El investigador Suman Pant ha visitado el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, en Los Barrios (Cádiz), para conocer de primera mano el modelo de evaluación y tratamiento de pacientes con apnea obstructiva del sueño (AOS) desarrollado por el equipo del especialista en Otorrinolaringología, el doctor Carlos O'Connor Reina, uno de los jefes de servicio de la unidad que oferta este servicio médico en este centro y el de Marbella (Málaga).

La visita se enmarca en un proyecto internacional que pretende estudiar si algunas de las estrategias utilizadas actualmente en estos centros de Quirónsalud pueden adaptarse a pacientes con apnea del sueño en Nepal, teniendo en cuenta las características de su población y de su sistema sanitario, como ha indicado el centro médico en una nota.

Durante su estancia, el investigador pretende entrar en contacto con el modelo multidisciplinar de atención al paciente con AOS, la evaluación funcional de la vía aérea superior, los criterios utilizados para seleccionar las diferentes alternativas terapéuticas y la experiencia acumulada en la incorporación de la terapia miofuncional al tratamiento de estos pacientes.

El especialista ha podido conocer también los procedimientos utilizados en el hospital campogibraltareño para la medición de la fuerza muscular en pacientes con apnea obstructiva del sueño e incluso estar presente en varias intervenciones quirúrgicas programadas en el hospital ese mismo día.

El doctor Pant ha concido aspectos del abordaje de esta patología en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar desde el punto de vista de la Neumología a través de la doctora Victoria Ignacio.

Uno de los principales elementos del proyecto es precisamente la telemedicina. Quirónsalud ha indicado que la posibilidad de realizar terapia miofuncional a distancia mediante la aplicación Airway Gym, desarrollada por el equipo del doctor O'Connor, permitiría desarrollar programas de entrenamiento de la musculatura de la vía aérea superior sin que la distancia geográfica constituya una barrera para el tratamiento y su seguimiento.

Especial atención tendrá esta aplicación de telemedicina diseñada para realizar programas de terapia miofuncional mediante ejercicios dirigidos a la musculatura implicada en el mantenimiento de la vía aérea superior. Su carácter digital permite plantear programas de tratamiento y seguimiento a distancia, una característica especialmente relevante cuando se pretende trasladar una estrategia sanitaria a poblaciones situadas a miles de kilómetros.

El proyecto cuenta en Nepal con la participación de profesionales de la National Academy of Medical Sciences (NAMS), entre ellos el doctor Ashesh Dhungana, responsable del área de Pulmonary, Critical Care and Sleep Medicine y antiguo decano de la institución.

La iniciativa se desarrolla, asimismo, en un contexto de interés institucional en Nepal por explorar nuevas estrategias para mejorar el abordaje de la apnea obstructiva del sueño.

La visita del investigador da continuidad a las reuniones científicas mantenidas previamente por videoconferencia entre los profesionales participantes, y permite conocer directamente cómo se lleva a cabo este abordaje en la práctica clínica.

"La telemedicina nos ofrece la posibilidad de trasladar conocimiento y tratamientos a pacientes que se encuentran a miles de kilómetros. Nuestro objetivo ahora es estudiar científicamente si la experiencia que hemos desarrollado en terapia miofuncional y apnea del sueño puede adaptarse a la realidad de Nepal mediante la aplicación, manteniendo un seguimiento estructurado de los pacientes", ha explicado el doctor O'Connor.

El planteamiento no consiste en trasladar directamente un modelo asistencial de un país a otro, sino en evaluar científicamente su viabilidad y realizar las adaptaciones necesarias a la población y al sistema sanitario nepalí.

La colaboración pretende generar evidencia que permita conocer si este modelo de tratamiento mediante telemedicina puede ser útil y escalable en Nepal y, en caso de obtener resultados favorables, contribuir al desarrollo de nuevas estrategias para facilitar el acceso al tratamiento de la apnea del sueño en entornos con diferentes recursos sanitarios.

Al respecto se ha indicado que la visita supone "un nuevo paso" en una colaboración científica internacional que une medicina del sueño, terapia miofuncional y salud digital, con el objetivo común de buscar soluciones accesibles y reproducibles para una enfermedad de elevada prevalencia como la apnea obstructiva del sueño.