Reconocen a un oficial de la Policía Local de El Puerto (Cádiz) por ayudar a identificar autoría de pintadas vandálicas

Oficial de la Policía Local, Juan Carlos Mesa Delicado. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Jesús Garay, ha felicitado al oficial de la Policía Local, Juan Carlos Mesa Delicado, que ha recibido un reconocimiento de la Policía Local de Cádiz por su colaboración en investigaciones desarrolladas para identificar a los responsables de distintas pintadas vandálicas realizadas en monumentos y espacios públicos.

Según ha referido el Gobierno local en un comunicado, la distinción pone en valor la especialización, profesionalidad y dedicación del agente portuense, "cuya experiencia en la investigación de grafitis y el análisis de firmas, trazos y patrones ha convertido su colaboración en un importante apoyo para otros cuerpos policiales".

Entre las actuaciones más recientes destaca su cooperación con el Grupo Gadir de la Policía Local de Cádiz, en una investigación iniciada a mediados de 2025 ante la proliferación de pintadas en distintos puntos de la ciudad, especialmente en Puerta de Tierra y el casco histórico.

Garay ha destacado que "es un orgullo para El Puerto contar con profesionales como Juan Carlos Mesa, cuya preparación, constancia y vocación de servicio trascienden nuestro término municipal. Este reconocimiento demuestra que el trabajo bien hecho no entiende de fronteras y que nuestra Policía Local cuenta con profesionales de gran valía, capaces de aportar su experiencia a investigaciones desarrolladas en otras ciudades".

El edil ha agradecido igualmente a la Policía Local de Cádiz y a su concejal delegado, Juan José Ortiz, este reconocimiento, subrayando la importancia de mantener una colaboración permanente entre ambas plantillas para reforzar la seguridad y la protección del patrimonio común.

Por su parte, el jefe de la Policía Local de El Puerto, José Antonio Romero Mellado, ha trasladado su felicitación a Juan Carlos Mesa Delicado por este nuevo reconocimiento, destacando su profesionalidad, compromiso y afán de superación.

Romero ha puesto en valor su dilatada trayectoria y su especialización en la lucha contra el vandalismo.