Renfe ve "inviable" poner trenes extras para el Xerez-Cádiz de Copa del Rey por la huelga de maquinistas

Archivo - Un tren de Cercanías de Cádiz en la estación de Jerez de la Frontera (Cádiz)- RENFE - Archivo

CÁDIZ 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha informado este miércoles de que "no resulta viable" programar trenes extraordinarios durante el partido de fútbol de Copa del Rey entre el Xerez CD y el Cádiz CF que se celebrará el 28 de octubre a las 21,00 horas en Jerez de la Frontera, debido a la huelga de maquinistas convocada por Semaf desde las 00,01 horas del 29 de octubre.

En un comunicado, la compañía ferroviaria ha asegurado que había analizado la posibilidad de añadir trenes extraordinarios que facilitaran el desplazamiento hasta Jerez de los aficionados del Cádiz, pero que eso se ha rechazado "ante los condicionantes operativos" derivados de la huelga de maquinistas.

La convocatoria de huelga comienza a las 00,01 horas del día 29 y afecta al personal de conducción del Grupo Renfe.

De esta manera, ha rechazado que la decisión adoptada sea una negativa a reforzar su servicio de trenes de Cercanías entre ambas poblaciones gaditanas durante este partido de Copa del Rey, que se disputará entre dos equipos históricamente rivales.

El club gaditano ya anunciaba esta semana en su cuenta de X que Renfe les había comunicado que no se iba a ampliar los trenes de Cercanías, "pese a las gestiones realizadas desde el club desde hace días", según apostillaban en este mensaje en redes.

Esto supone que no habrá trenes disponibles al acabar el partido de fútbol, ya que el último tren desde Jerez parte en torno a las 22,30 horas.