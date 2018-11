Romero (Cs Cádiz): "Los planes de empleo han tenido un grave problema de gestión de PSOE y PP"

Publicado 03/11/2018 10:23:35 CET

CÁDIZ, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a las elecciones andaluzas por la provincia de Cádiz, Sergio Romero, ha afirmado que los planes de empleo que han llegado a la provincia a lo largo de la historia "han tenido un grave problema de gestión por parte del PSOE y PP, porque los ha habido autonómicos o estatales". Además, ha criticado que "en la mayoría de las ocasiones han sido medidas electoralistas".

En una entrevista concedida a Europa Press, Romero ha señalado que "un mal gestor planifica mal y ejecuta mal". "Los planes de empleo en la provincia, con las tasas de desempleo que hay, no pueden tener únicamente medidas paliativas sino también productivas", ha afirmado el dirigente de Cs.

En este sentido, ha explicado que "no han sabido planificar unos planes que no sean para sacar a desempleados de la situación de forma transitoria o temporal, sino que ese periodo le sirva para afrontar posteriormente el mercado laboral y encontrar un puesto de trabajo".

A juicio de Romero, "esto tiene que ver mucho también con las políticas activas de empleo", para las que Ciudadanos ha propuesto "darle la vuelta para que se evalúen las necesidades que tiene el mercado laboral en la provincia y, a partir de ahí, actuar".

"Los planes de empleo tienen que estar dirigidos a las necesidades que tienen los territorios y no generalizar", ha manifestado Romero, que ha señalado que "no se ha hecho un estudio pormenorizado y no hay un itinerario que sea eficiente con los desempleados, se generaliza y después no se evalúa".

A juicio del dirigente de Ciudadanos, los planes de empleos llegados a la provincia "son medidas más electoralistas, y la prueba es el anuncio de Susana Díaz hace unos días de un plan de empleo, lo cual no ha hecho antes". "Son medidas de campaña que después no dan resultado", ha concluido.