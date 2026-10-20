San Fernando (Cádiz) llena de otoño sus mercados municipales con un programa de actividades para toda la familia

Un puesto de un mercado municipal de San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Los mercados Central y San Antonio de la ciudad de San Fernando (Cádiz) ofrecerán los sábados 24 y 31 de octubre y el 7 de noviembre talleres infantiles, cuentacuentos, experiencias gastronómicas, juegos y premios para dinamizar el comercio de proximidad.

Durante estas jornadas, ambos mercados se transformarán con una ambientación inspirada en el otoño, con hojas, calabazas, colores de temporada y otros elementos decorativos que crearán un entorno acogedor para disfrutar de una experiencia diferente mientras se realizan las compras habituales.

La iniciativa, enmarcada en la campaña 'Conoce tu Mercado', busca acercar estos espacios comerciales a las familias mediante actividades participativas que combinan creatividad, gastronomía, tradición y diversión, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La programación incluirá talleres infantiles, cuentacuentos, degustaciones, juegos y propuestas gastronómicas para adultos, además de premios y actividades vinculadas a las compras en los propios mercados. Además, cada espacio contará con un calendario específico que permitirá ofrecer distintas experiencias a lo largo de las tres fechas.

En el Mercado Central, el sábado 24 de octubre se celebrará la jornada 'Crea en el mercado', con el taller infantil 'Atrapa el Otoño', en el que los más pequeños elaborarán una decoración inspirada en los animales y los colores del bosque, y la actividad gastronómica 'Gilda spin', que permitirá a los participantes preparar sus propias combinaciones de este popular aperitivo.

La jornada incluirá también la cabina caza premios, en la que quienes hayan conseguido vales con sus compras podrán poner a prueba su rapidez para atraparlos.

El sábado 31 de octubre llegará 'Saborea en el Mercado', una propuesta centrada en los productos de temporada tradicionales en Tosantos. Los niños podrán disfrutar del cuentacuentos interactivo 'La oruga glotona' y participar en el taller 'Sabores de otoño', en el que elaborarán una creación con productos frescos que después podrán degustar.

Para el público adulto se ha organizado 'Bocados de otoño', una experiencia para conocer y probar productos de los establecimientos, descubrir sus características y formas de consumo y acercarse al trabajo de los comerciantes.

La tercera cita, el 7 de noviembre, estará dedicada a 'Recuerda en el Mercado', una jornada para compartir tradiciones y recuperar experiencias vinculadas a la cultura popular. Los niños participarán en equipos en el taller 'Decora tu calabaza', que finalizará con un concurso y premios para la creación ganadora. Los adultos podrán disfrutar de '¿A qué sabe el otoño?', una cata a ciegas para descubrir aromas, texturas y sabores, además de la cabina caza premios.

Por su parte, el Mercado de San Antonio comenzará su programación el 24 de octubre con 'Saborea en el Mercado'. La jornada contará con el cuentacuentos 'La oruga glotona', el taller infantil 'Sabores de otoño' y 'Bocados de otoño', una degustación de productos del mercado, entre ellos chacinas y embutidos, para dar a conocer la variedad de su oferta gastronómica.

El 31 de octubre será el turno de 'Crea en el mercado', con el taller infantil 'Mi guirnalda de otoño', en el que los participantes elaborarán sus propias composiciones con hojas, setas, animales y otros elementos del bosque. Las tres guirnaldas más originales recibirán un premio.

La jornada se completará con 'Gilda spin', para preparar distintas combinaciones de este aperitivo, y la cabina caza premios para quienes hayan obtenido vales con sus compras.

Finalmente, el 7 de noviembre, 'Recuerda en el Mercado' ofrecerá el taller infantil 'Decora tu calabaza', con concurso y premio para el equipo ganador, y la experiencia gastronómica '¿A qué sabe el otoño?', una cata a ciegas dirigida al público adulto.

Con esta programación, el Ayuntamiento amplía las actividades de dinamización de los mercados municipales y refuerza su papel como espacios de convivencia, encuentro y actividad económica. El objetivo es que las familias descubran la variedad y calidad de los productos que ofrecen sus puestos, conozcan de cerca a los comerciantes y encuentren nuevos motivos para realizar sus compras en el comercio de proximidad.

La iniciativa invita a vecinos y vecinas de todas las edades a participar en estas jornadas otoñales y disfrutar de los mercados Central y San Antonio como lugares vivos, abiertos a la ciudadanía y vinculados a la tradición comercial de San Fernando.