San Fernando (Cádiz) refuerza medidas y pasa a nivel de riesgo alto tras confirmarse un afectado por Virus del Nilo

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SAN FERNANDO (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha recibido la comunicación de la Junta de Andalucía por la que se declara el municipio como nivel de riesgo alto por el Virus del Nilo Occidental hasta el próximo 31 de octubre, tras la confirmación de un caso humano de la enfermedad con afectación neurológica. Esta declaración activa las medidas previstas en los protocolos sanitarios y conlleva el paso del nivel de riesgo medio al nivel de riesgo alto, de acuerdo con los criterios establecidos por la administración autonómica.

En una nota, el Consistorio ha explicado que la ciudad isleña tiene asignado habitualmente un nivel de riesgo medio debido a sus características geográficas y ambientales, como su proximidad a marismas, esteros, salinas y otros espacios naturales vinculados al agua, que favorecen la presencia de mosquitos.

Ante esta nueva situación, se han reforzado las actuaciones contempladas en el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores Transmisores del Virus del Nilo Occidental y se mantiene la coordinación con la autoridad sanitaria autonómica para atender las indicaciones que se trasladen y adaptar las medidas municipales cuando sea necesario.

Desde el Ayuntamiento se han coordinado también los servicios municipales y las empresas concesionarias para intensificar las labores de vigilancia, limpieza y prevención con el objetivo de reducir los posibles focos de proliferación de mosquitos.

En concreto, se reforzará los trabajos que ya se venían realizando de vigilancia y control de mosquitos conforme al plan establecido, y se intensificará la revisión y limpieza de solares en los que puedan existir residuos u objetos capaces de retener agua.

Asimismo, se revisarán los parques y zonas verdes de la ciudad, prestando especial atención a los sistemas de riego y a la posible formación de charcos o encharcamientos, y se supervisarán los imbornales que puedan presentar problemas de drenaje o acumulaciones de agua.

Estas actuaciones se suman a los trabajos habituales y se centrarán especialmente en aquellos espacios que, por sus características, puedan favorecer la reproducción de mosquitos.

El Ayuntamiento ha indicado que "continuará pendiente" de las indicaciones y medidas complementarias que pueda establecer la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, administración competente en materia de vigilancia epidemiológica y evaluación del riesgo sanitario.

De acuerdo con el protocolo de la Secretaría General de Salud Pública de la Junta de Andalucía, la concejala de Salud se ha puesto en contacto con la administración autonómica para trasladar la disposición del Ayuntamiento a mantener una coordinación y comunicación fluidas, así como para informar de las actuaciones municipales.

De hecho, este jueves se mantendrá un encuentro para abordar este asunto con la autoridad sanitaria competente.

Sobre la persona afectada, el Ayuntamiento ha explicado que se encuentra fuera de peligro, ha recibido el alta hospitalaria y se está recuperando en su domicilio.

COLABORACIÓN CIUDADANA CONTRA EL VIRUS DEL NILO

El Ayuntamiento de San Fernando ha hecho hincapié en que la colaboración ciudadana es importante para complementar las actuaciones que se realizan en los espacios públicos.

Por ello, recomienda eliminar el agua acumulada en cubos, macetas vacías, bebederos de mascotas y otros recipientes situados en patios, terrazas y jardines, ya que pueden convertirse en puntos de cría de mosquitos.

También es importante, ha añadido, mantener las piscinas en condiciones adecuadas de limpieza y cloración, renovar el agua de las piscinas desmontables y cubrirlas cuando no se utilicen, así como evitar el riego excesivo para prevenir la formación de charcos.

Para reducir el riesgo de picaduras, se aconseja utilizar mosquiteras en puertas y ventanas y, cuando sea necesario, productos antimosquitos de uso doméstico siguiendo las instrucciones del fabricante. También se recomienda aplicar repelentes autorizados, especialmente al atardecer y en zonas ajardinadas, respetando las indicaciones de uso y las precauciones específicas para niños.

Siempre que la temperatura lo permita, es conveniente utilizar ropa ligera que cubra brazos y piernas y evitar, en la medida de lo posible, permanecer cerca de zonas con agua estancada sin tratar.

El Ayuntamiento continuará desarrollando las medidas de prevención y control previstas en su plan municipal y mantendrá la coordinación con las autoridades sanitarias para adaptar las actuaciones a la evolución de la situación.

Asimismo, ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones de los organismos competentes y de colaborar en la eliminación de posibles acumulaciones de agua tanto en los espacios públicos como en los privados.