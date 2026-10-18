Sanitarios, juristas, técnicos y economistas se unen con una voz común en la Unión Profesional de Cádiz

Foto de familia tras la constitución de la Unión Profesional de Cádiz con Domingo Villero como presidente. - UNIÓN PROFESIONAL DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sanitarios, juristas, técnicos y economistas de Cádiz de más de 20 colegios profesionales ha constituido de manera oficial la Unión Profesional de Cádiz, con el objetivo de tener una voz común y lograr una mayor fortaleza representativa en la consecución de sus objetivos comunes. Para ello, ha constituido una junta directiva con Domingo Villero, decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz, como presidente de esta nueva organización.

Según han indicado a Europa Press, la asociación "nace para ser ese espacio continuo de debate y encuentro, u n foro donde sanitarios, juristas, técnicos y economistas se sienten a pensar iniciativas conjuntas que no se le ocurrirían a una sola disciplina por separado".

"Nacemos para ganar una representatividad incontestable ante la Junta, Diputación, ayuntamientos y ante la Universidad, para que cuando en esta provincia se hable de sanidad, empleo, industria, vivienda o justicia, los proyectos públicos no se decidan desde la improvisación, sino con el rigor y la solvencia técnica de quienes conocemos la realidad metro a metro", ha manifestado Domingo Villero.

En este sentido, ha afirmado que "Cádiz tiene talento de sobra, lo que le ha faltado demasiadas veces es empujar el barco en la misma dirección" y con esta unión se demuestra que "sabemos ponernos de acuerdo". "Ahora toca demostrar de lo que somos capaces cuando sumamos nuestras fuerzas", ha añadido.

Por su parte, Felicidad Rodríguez, presidenta del Colegio de Médicos de Cádiz, ha destacado "la importancia que para la defensa de los intereses profesionales conjuntos tiene la unión de más de 30.000 profesionales de la provincia".

La primera Junta de la Unión de Profesionales está integrada por Domingo Villero (Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales) como presidente; Felicidad Rodríguez (Médicos) en la vicepresidencia; José Adolfo Baturone (Abogados), como secretario; Javier Cabeza de Vaca (Economistas), en la responsabilidad de tesorero, y Manuel Maestre (Agentes Comerciales), en calidad de vocal.

La iniciativa agrupa en su puesta en marcha a más de 20 colegios profesionales de la provincia, que representan conjuntamente a más de 30.000 colegiados, y está previsto que la próxima incorporación de otros colegios, así como la de aquellos que aquellos que muestren su voluntad de formar parte de la Unión Profesional de Cádiz.

El colectivo, según han explicado, nace para reforzar la colaboración, la representación y la interlocución del sector profesional gaditano. Asimismo, han señalado que la Unión Profesional de Cádiz surge con la voluntad de aunar esfuerzos entre los distintos colegios, fomentar la cooperación y abordar conjuntamente los desafíos que afectan al ejercicio de las diferentes profesiones.

El objetivo es disponer de un espacio común que permita compartir experiencias, identificar necesidades y desarrollar iniciativas en beneficio de los profesionales y de la ciudadanía, y su creación responde a la convicción de que la colaboración entre colegios permite sumar capacidades, defender intereses comunes y trasladar a la sociedad el valor que aportan las distintas profesiones, han incidido.

Entre los ámbitos en los que la Unión Profesional podrá desempeñar un papel relevante han destacado la digitalización, un proceso que plantea desafíos comunes a numerosas profesiones y en el que la cooperación puede facilitar el acceso al asesoramiento, los recursos y el conocimiento especializado.