Sanz ve "inaceptable" que Espadas "use el lema contra la Manada para atacar burdamente al presidente de Andalucía"

ALGODONALES (CÁDIZ), 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha calificado de "inaceptable" que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "use el lema que se acuñó contra La Manada y el abuso sexual para atacar burdamente al presidente de todos los andaluces".

"Es inaceptable que el líder de la oposición use a la mujer como arma política y es inaceptable que el líder de la oposición manipule un lema que sirvió para defender a muchas mujeres en la lucha contra los abusos sexuales, usándolo para atacar burdamente al presidente de Andalucía", ha incidido Sanz en declaraciones a los periodistas.

El consejero ha recordado a Espadas que "no todo vale en política, no se puede hacer política con el dolor de las víctimas, esta campaña no se puede consentir y Espadas debe rectificar y retirar esa campaña".

"El nerviosismo del PSOE, la desesperación electoral del PSOE no le puede llevar a superar todos los límites y esta campaña supera todas las líneas rojas de lo permisible, del respeto y sobre todo en una fecha donde lo que los andaluces esperan de nosotros es unidad, donde lo que tenemos que defender es la igualdad, donde lo que tenemos que defender es a las mujeres", ha añadido.

Sanz ha afirmado que "lo que no se puede es buscar la confrontación usando el sufrimiento de las mujeres y ni más ni menos que algo que fue un lema y que está absolutamente vinculado a la manada para intentar desprestigiar y atacar al presidente de la Junta de Andalucía".

"No vale todo y pedimos y exigimos que se retire esta campaña por irrespetuosa, por errática, por falsa, pero sobre todo, por dañina precisamente el homenaje que merecen las mujeres con esta fecha del 8 de marzo", ha concluido.