Setenil (Cádiz) busca un voluntario para cuidar de los patos del río al dejar esta labor su anterior responsable

Francisco Beltrán, vecino de Setenil de las Bodegas (Cádiz), encargado hasta ahora de alimentar a los patos del río. - AYUNTAMIENTO DE SETENIL

SETENIL DE LAS BODEGAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas (Cádiz) ha informado de que está buscando a una persona que, de forma voluntaria, se encargue de cuidar y alimentar a los patos existentes en el río Trejo, que discurre por medio del pueblo, después de que su anterior responsable haya manifestado su deseo de dejar de realizar estas tareas.

Según ha publicado el Consistorio en sus redes sociales oficiales, consultadas por Europa Press, será esta administración local la que facilitará el pan necesario para realizar esta labor.

Hasta ahora, era Francisco Beltrán, vecino de Setenil, quien se ha encargado "durante muchos años" de alimentar y cuidar a los patos, cumpliendo esta tarea de manera "totalmente voluntaria".

"Su dedicación y compromiso han contribuido a mantener una estampa muy querida por la población, ya que estos animales generan simpatía y alegría entre vecinos y visitantes, y forman parte de esas pequeñas cosas que hacen especial la vida cotidiana de nuestro pueblo", ha apuntado el Ayuntamiento de Setenil.

Después de tantos años desempeñando esta tarea, Paco, como se le conoce en el pueblo, ha trasladado al Ayuntamiento su deseo de que otra persona pueda tomar el relevo y continuar con esta labor. Es por eso que se ha hecho un llamamiento público para que se presenten todas aquellas personas que estén dispuestas a colaborar voluntariamente en la alimentación de los patos del río.

De esta manera, las personas interesadas pueden acercarse al Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas y presentar su solicitud para asumir esta colaboración.

Desde el Ayuntamiento han reiterado su "más sincero agradecimiento" a Paco "por todos estos años de dedicación, cariño y compromiso con nuestro pueblo", y ha animado a quienes puedan estar interesados a dar continuidad a una labor "que tantos buenos momentos ha proporcionado a nuestra ciudadanía".