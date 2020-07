Sofocado un incendio declarado en una nave de reciclaje de materiales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

CÁDIZ, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz pertenecientes al parque de Sanlúcar de Barrameda, con la colaboración de bomberos de los parques de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, han intervenido esta tarde en el incendio declarado en una nave en el polígono Rematacaudales, en calle Martín Soria de Sanlúcar.

Se trata de una nave dedicada al almacenamiento y reciclaje de materiales. El incendio se localizaba en un contenedor de baterías de litio, que con el fuego salían proyectadas y han propagado el incendio hacia un contenedor de aditivo para carburante que también ha ardido.

La estructura de la nave no se ha visto afectada y la nave colindante, que no estaba ocupada, se ha visto afectada sólo por los humos generados. No se han producido daños personales, toda vez que la actuación comenzó sobre las 17 horas y finalizaba a las 20 horas.