Suspendido el concierto de Javier Ruibal y Totem Ensemble del Festival de Música de Cádiz por enfermedad del cantante

Publicado 30/11/2018 13:10:28 CET

CÁDIZ, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concierto de Javier Ruibal y Totem Ensemble que se iba a celebrar este pasado jueves en el marco del Festival de Música de Cádiz, evento organizado por la Consejería de Cultura, fue suspendido por enfermedad del cantante. Así, la Junta ha recordado este viernes que los interesados en solicitar la devolución del importe de las entradas deberán hacerlo mediante el mismo método de compra.

Según ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, el concierto que iba a dar Javier Ruibal en la noche de este pasado jueves en el Gran Teatro Falla, junto al quinteto de cuerda Totem Ensemble y su hijo Javi, tuvo que ser suspendido por un fuerte resfriado que terminó en afonía.

"Debido a una fuerte afonía que no cedió ni con medicación radical, me he visto obligado a no celebrar el concierto aún a riesgo de decepcionar a todas las personas que gentilmente han acudido al teatro", se disculpó el cantante portuense ante el público asistente.

Una media hora antes del comienzo del concierto, el artista y el quinteto decidieron suspenderlo debido a que la afonía le impedía incluso el habla. "Es triste para mí tanto como para el magnífico Totem Ensemble y Javi Ruibal haber tenido que suspenderlo pues esta contrariedad no nos quita en absoluto la ilusión que tenemos en mostrar ante ustedes nuestro trabajo que ojalá sea muy pronto", ha apuntado el artista.

Las personas que quieran solicitar la devolución del dinero de sus entradas deberán hacerlo mediante el mismo método de compra: si fueron adquiridas en taquilla, a partir del día 4 podrán pedir la devolución, mientras que las que lo hicieron a través de compra online recibirán un correo electrónico de la plataforma para poder tramitar dicho reintegro.