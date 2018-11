Teresa Rodríguez rechaza el discurso "xenófobo" de Casado: "Él es el primero que debe aprender costumbres locales"

Publicado 25/11/2018 13:35:53 CET

CÁDIZ, 25 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ángel Fernández) -

La candidata de Adelante Andalucía a presidir la Junta, Teresa Rodríguez, ha rechazado este domingo el discurso "xenófobo" del presidente del PP, Pablo Casado, al que ha espetado que es él "el primero que tiene que aprender costumbres locales". "Si no aprende costumbres locales, en una Andalucía en la que somos fundamentalmente solidarios, quizás el que debería plantearse su visita a Andalucía sea él", ha apostillado.

"Que no venga a Andalucía a plantar odio y xenofobia porque no somos un pueblo racista ni xenófobo", ha sentenciado Rodríguez en declaraciones a los periodistas en Cádiz, después de que Casado afirmara este sábado en Granada que "no hay sitio para todos aquellos que quieren venir a España para disfrutar de nuestro estado del bienestar, que no es ilimitado". "Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres y nuestra ley, se han equivocado de país", advirtió.

Teresa Rodríguez ha rechazado contundentemente las palabras del líder del PP, cuando ha incidido en que se ha pronunciado así justamente dos días después de que en las costas andaluzas se produjera un naufragio "dolorosísimo" por el que siguen personas desaparecidas "muy probablemente fallecidas que se suman a otras miles, entre ellos niños y una mujer embarazada".

"Dos días después, con el cadáver todavía caliente, viene Casado a decir que los inmigrantes vienen a llevarse las ayudas sociales cuando ellos han regalado a la banca 70.000 millones de euros, eso es lo que pone en riesgo las ayudas sociales, no los inmigrantes", ha remachado la candidata de Adelante Andalucía.

Y es que, como ha recalcado, Andalucía es una comunidad autónoma "que tiene un problema de emigración de los jóvenes, no de inmigración", a la par que ha insistido en que el discurso de Pablo Casado "es ampliamente rechazable".

"Si Casado no aprende costumbres locales, en una Andalucía en la que somos fundamentalmente solidarios, quizás el que debería plantearse su visita a Andalucía sea él", ha zanjado la candidata.