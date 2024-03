Trabajadores de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) dicen que van a negociar con la empresa "todo lo perdido estos años"

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de huelga de Acerinox en Los Barrios (Cádiz), José Antonio Gómez Valencia, ha informado este viernes por la mañana al resto de trabajadores sobre la reunión mantenida este pasado jueves con la empresa para reiniciar las negociaciones del convenio colectivo y les ha asegurado que van a negociar "todo lo que han perdido durante estos años".

Así, ha afirmado que, aunque les cueste "un poquito más", cuando se desconvoque la huelga, que dura ya 47 días, y regresen a sus puestos de trabajo en la fabrica barreña, lo hagan "con todos los derechos conseguidos".

Como ha transmitido a sus compañeros, Gómez Valencia ha asegurado que la huelga "está mereciendo la pena" ya que la empresa "está perdiendo más dinero que nosotros". "Tienen pérdidas y van a perder más dinero que nosotros si no ceden a lo que nosotros estamos pidiendo, que no es otra cosa que tener un sueldo digno y no perder los derechos que ya teníamos".

Sobre la mesa este jueves en la negociación entre el comité de huelga y la empresa en el Campus de Jerez han estado la flexibilidad horaria de la plantilla y la disponibilidad, dos cuestiones a las que los trabajadores no quieren renunciar.

"Si Acerinox consigue que le aceptemos la flexibilidad y que dispongan de nuestro tiempo libre, esto es un efecto dominó y va a ir a las demás empresas", ha advertido el presidente del comité de huelga, mandando un mensaje de alerta al resto de trabajadores de la empresa en otros puntos del país, ya que "si nosotros aceptamos esto, a ellos también les va a llegar después, porque las empresas van cogiendo las ideas, y eso no lo vamos a permitir", entiendo que de otra forma "vamos a ir perdiendo más derechos".

En este contexto, ha informado también sobre su visita a Madrid para reunirse con responsables políticos a nivel nacional, anunciando la posibilidad de presentar una moción en el Congreso que busque el apoyo de todos los partidos en la Cámara baja a su movilización.

Cabe recordar que la plantilla inició la huelga el pasado 5 de febrero. Tras 36 días de paros, trabajadores de Acerinox y representantes de la empresa volvieron a sentarse este jueves para reiniciar las negociaciones del convenio colectivo, tras el pacto alcanzado el pasado día 15 en la sede del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), que afectaba a una serie de cuestiones como la interlocución en la negociación y la retirada de diferentes denuncias por la huelga que mantiene los trabajadores.

Esta primera reunión en el Campus de la Universidad de Cádiz en Jerez de la Frontera se ha producido tras una serie de renuncias que implicaban el inicio para poder sentarse, como que la empresa desistiera de cuatro demandas presentadas por huelgas abusivas.

En cuanto a las posturas, el inicio de la negociación parte sin variación de las partes, ya que la empresa insiste en que la situación económica de la planta del Campo de Gibraltar es deficitaria y que cuatro de los últimos cinco ejercicios ha registrado pérdidas que ha asumido el Grupo Acerinox, por lo que la viabilidad de la compañía pasa por implementar un nuevo modelo de organización. En este sentido, la empresa señala que los "puntos clave" relativos a su propuesta para el IV Convenio Colectivo de la planta de Palmones pasan por la disponibilidad, flexibilidad, calendario laboral, polivalencia (movilidad interna entre las diferentes líneas), prima de producción, otros beneficios y revisión salarial.