TSJA absuelve a un acusado por un alijo en los caños de Sancti Petri, en Cádiz, que alegó que estaba mariscando

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un condenado a más de cuatro años de cárcel por la Audiencia Provincial de Cádiz acusado de participar en un alijo en los caños de Sancti Petri en el año en enero de 2021, al considerar que no existe prueba de cargo suficiente, aunque pueda asumirse la "escasa credibilidad" de la coartada argumentada, en la que aseguraba que se encontraba mariscando en la zona y no haciendo labores de vigilancia como se le acusaba.

La sentencia, recogida por Europa Press, desestima el recurso de otros tres de los seis procesados por estos hechos, a los que sí les confirma las condenas de más de cuatro años de cárcel y una multa de más de 14,2 millones de euros.

Los hechos se remonta a enero de 2021 cuando agentes de la Guardia Civil detectaron una embarcación neumática navegando lentamente a dos millas de la entrada principal del canal de Sancti Petri, avanzando dirección San Fernando por los caños, donde tocaron tierra a escasos metros de un furgón. Los acusados, al percatarse de la presencia de los vehículos policiales salieron huyendo arrojándose al agua, siendo detenidos posteriormente a pesar de las condiciones climatológicas existentes esa noche, con fuerte viento de levante, fuerte temporal marítimo y ser una zona pantanosa.

Uno de los primeros detenidos --ahora absuelto-- se encontraba a unos 100 metros del lugar del alijo, mientras que el resto se encontraban escondidos en matorrales y con la ropa mojada, en una picifactoría abandonada con la ropa mojada, barro, olor a gasolina y con hipotermia, e incluso dos sumergidos en el caño muy cerca de la zona del alijo y con hipotermia.

En la zona del alijo se intervinieron finalmente 45 fardos en la embarcación y 39 en el interior ya del furgón, arrojando un peso de 2,400 kilos de hachís.

Por ello, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó a seis acusados en este procedimiento a más de cuatro años de cárcel y una multa de 14,2 millones de euros. De ellos, cuatro recurrieron ante el TSJA, que ha confirmado la sentencia para tres y estimado las alegaciones del primero que fue detenido que se encontraba a 100 metros de la zona del alijo.

En su recurso alegó que había acudido hasta el lugar, aunque la meteorología era adversa y llovía, porque estaba en el estero mariscando al tener allí echadas unas pequeñas redes que fue a comprobar y recoger, no habiéndole quedado más remedio tener que hacerlo así al tener varios niños pequeños a los que alimentar, negando así que estuviera haciendo labores de vigilancia para los que llevaron a cabo el alijo.

Además, esgrime que nadie lo vio a bordo ni de la embarcación ni descargando fardos, cosa que además no podía hacer al tener escayolada una mano. Según el TSJA, "por peregrina y escasamente convincente que pueda parecer la versión del apelante, posee razón para asegurar que no existió prueba suficiente para su condena", por lo que ha sido absuelto.