La UCA y el Gobierno de Angola abren vías de colaboración académica para el proyecto formativo marítimo Kalunga

Archivo - El rector de la UCA con la ministra de Pesca de Angola y la embajadora de Angola en España. - UCA - Archivo

CÁDIZ 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Casimiro Mantell, ha mantenido un encuentro institucional con una delegación de la República de Angola con el objetivo de establecer una línea de colaboración estratégica orientada a la formación de estudiantes de grado y posgrado en el ámbito de las Ciencias y las Tecnologías Marinas, en el marco del proyecto formativo denominado Kalunga.

Según ha indicado la UCA en una nota, la delegación angoleña ha estado integrada por la ministra de Pesca y Recursos Marinos, Carmen Ivelize Van-Dúnem do Sacramento Neto dos Santos, la embajadora de Angola en España, Balbina Malheiros Dias da Silva, y la directora del Instituto Nacional de Investigación Pesquera y Marítima, Filomena Vaz Velho.

La reunión ha contado también con la participación del presidente del Clúster Marítimo de España, Javier Garat, la vicepresidenta Adjunto de Relaciones Internacionales del CSIC, Isabel Díaz, el director de SADC, Juan Amias, la profesora titular de Biología de la UCA, Ana Bartual, el profesor de investigación ICMAN-CSIC, Javier Ruiz, y André Domingos-Segundo, de la Embajada de la República de Angola en España, y ha permitido sentar las bases para una futura alianza académica e investigadora.

La UCA ha explicado que el proyecto Kalunga, iniciativa mediada por la empresa española SATEC, tiene como propósito central capacitar a estudiantes e investigadores angoleños en disciplinas científicas y tecnológicas vinculadas al medio marino, aprovechando la trayectoria y el liderazgo de la Universidad de Cádiz en este ámbito.

Durante la jornada, la comitiva se ha desplazado al Campus de Puerto Real, donde ha tenido la oportunidad de mantener un encuentro directo con una representación del personal docente e investigador (PDI) de la institución gaditana.