La UCA lidera un proyecto europeo para desarrollar una nueva generación de terapias contra el cáncer

Archivo - Una investigadora con muestras para un estudio. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto UNO-TCAR (On-demand Re-armed Universal T-cell Chassis for Rapid Personalised CAR-T Therapy), coordinado por la Universidad de Cádiz (UCA) y centrado en el desarrollo de una nueva generación de terapias celulares contra el cáncer, ha superado con éxito la evaluación de la convocatoria EIC Pathfinder Open 2026, perteneciente al programa Horizonte Europa de la Comisión Europea, y ha sido seleccionado para recibir una financiación de 3.999.312 euros.

Según ha indicado la UCA en una nota, la iniciativa de investigación biomédica ha sido invitada por la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Innovación y de las Pymes (Eismea) a iniciar la preparación del acuerdo de subvención, paso previo a su formalización definitiva.

El proyecto está liderado por Francisco José García Cózar, catedrático de Inmunología del Departamento de Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública de la UCA e investigador vinculado al Instituto de Investigación e Innovación en Ciencias Biomédicas de Cádiz (Inibica). Con una duración prevista de cuatro años, UNO-TCAR reúne a once entidades de distintos países europeos para avanzar en el desarrollo de nuevas estrategias de inmunoterapia celular dirigidas al tratamiento del cáncer.

Según ha explicado la UCA, la investigación se centra en las terapias CAR-T, una modalidad de tratamiento que utiliza células del sistema inmunitario, concretamente linfocitos T, modificadas para reconocer y atacar células tumorales. Aunque estas terapias han abierto nuevas posibilidades frente a determinados cánceres de la sangre, aunque su aplicación presenta todavía importantes limitaciones y entre ellas se encuentran los tiempos de fabricación, la complejidad del procedimiento y la necesidad de preparar, en muchos casos, un producto específico a partir de las propias células del paciente.

Para superar estas dificultades, UNO-TCAR plantea desarrollar una plataforma de células T universales que puedan prepararse y conservarse previamente, de manera que estén disponibles cuando un paciente necesite el tratamiento, ha indicado la UCA, que ha señalado que estas células incorporarían un sistema de reconocimiento modular que permitiría adaptar su acción frente a diferentes dianas tumorales sin tener que modificar de nuevo toda la estructura celular.

Así, de este modo, el equipo investigador pretende reducir el tiempo necesario para disponer de una terapia personalizada de las cuatro a seis semanas habituales a unas 36 horas, según ha explicado la UCA.

La propuesta también contempla el desarrollo de herramientas capaces de identificar nuevas dianas tumorales y generar los componentes necesarios para dirigir las células inmunitarias hacia ellas. Esta capacidad resulta especialmente relevante en aquellos casos en los que las células cancerosas modifican sus características y dejan de responder a los tratamientos anteriores. Además, el proyecto estudiará mecanismos para regular la actividad de las células modificadas, con el objetivo de mejorar su seguridad y controlar posibles efectos adversos.

Otro de los elementos de UNO-TCAR será la integración de inteligencia artificial y tecnologías de órgano en chip, que permiten reproducir determinadas características de tejidos humanos en dispositivos experimentales. Estas herramientas se utilizarán para estudiar la eficacia y la seguridad de las nuevas terapias en modelos de laboratorio, así como para analizar su comportamiento frente a diferentes tipos de células tumorales. La iniciativa incorporará también investigaciones sobre el metabolismo de los linfocitos T, con el propósito de mejorar su capacidad de actuación y permanencia en el organismo.

El proyecto, según ha indicado la UCA, aspira a alcanzar una fase de validación preclínica de la tecnología, por lo que sus resultados no supondrán todavía la disponibilidad inmediata de un nuevo tratamiento para pacientes, aunque sentarán las bases para posteriores estudios destinados a avanzar hacia su aplicación clínica. Entre los objetivos a largo plazo de la propuesta figura también reducir los costes asociados a estas terapias y facilitar su utilización en un mayor número de centros sanitarios europeos.

Una colaboración internacional coordinada desde Cádiz UNO-TCAR contará con la participación de instituciones académicas, centros de investigación y empresas especializadas de España, Países Bajos, Alemania, Portugal y Croacia. La UCA asumirá la coordinación científica y la gestión general del proyecto, además de participar directamente en el desarrollo de las células T universales y de los sistemas de reconocimiento tumoral. Esta responsabilidad sitúa a la institución gaditana al frente de una investigación internacional que combina conocimientos de inmunología, biotecnología e ingeniería genética para abordar algunos de los principales desafíos de las terapias celulares.

Para ello, el investigador principal, Francisco García Cózar, cuenta con una trayectoria científica centrada en el estudio del sistema inmunitario y el desarrollo de nuevas herramientas de inmunoterapia. Entre sus investigaciones recientes destacan los trabajos sobre receptores quiméricos de antígenos modulares, una línea de investigación directamente relacionada con la tecnología que propone UNO-TCAR.