'Ultramágica' llena de ilusionismo el Teatro Municipal PedroMuñoz Seca de El Puerto de Santa María

Espectáculo 'Ultramágica' En El Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca De El Puerto De Santa María Con Juan Luis Rubiales, Magic Sam Y Er Mago Antonio - AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María (Cádiz) se ha llenado de ilusionismo con 'Ultramágica', un espectáculo para toda la familia organizado por Cruz Roja que contó con la prestidigitación de Juan Luis Rubiales, Magic Sam y Er Mago Antonio.

Más de 400 personas disfrutaron de este evento de carácter gratuito que la Asamblea Local de Cruz Roja, que preside Juan Ruiz Herrera, puso en marcha con la colaboración municipal, en una iniciativa con la que la entidad ha querido manifestar que "se encuentra cerca de quienes necesitan ayuda".

El teniente de alcalde de Relaciones con la Ciudadanía, Javier Bello, ha subrayado la aportación de esta cita a la agenda portuense, ya que al escenario "se subieron tres grandes profesionales: Juan Luis Rubiales, portuense que ha ganado el Campeonato de España de Magia (2006), el de Portugal y el de Europa (ambos en 2007), el jerezano Joshua Kenneth, conocido artísticamente en redes y espectáculos como Magic Sam, quien ha llegado a actuar en Las Vegas, y el chiclanero Er Mago Antonio, uno de los grandes finalistas de Got Talent España en 2023".

"Han sido tres formas diferentes de ver la magia", ha agregado Bello, al tiempo que ha subrayado en un comunicado que los trucos se realizaron con cuerdas, cartas y hasta con pantallas en una cita caracterizada por "el humor y la participación del público".

Además, ha valorado que el día "ha sido para el disfrute de los pequeños, un evento solidario en el que Cruz Roja es protagonista" y ha incidido en "el importante trabajo" que desarrolla la entidad, su estrecha colaboración con el Ayuntamiento "y el hecho de que siempre esté ahí, como se demostró en las cuantiosas lluvias sufridas a primeros de año".

Por su parte el presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja, Juan Ruiz Herrera, ha destacado el disfrute de "un rato mágico en un evento que también nos sirve para dar unas pinceladas de nuestro trabajo". "El Puerto avanza con grandes espectáculos que tienen en cuenta la solidaridad", han valorado, por último, desde el Consistorio.