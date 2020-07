Un vecino de Sanlúcar (Cádiz) gana un Sueldazo de la ONCE de 2.000 euros al mes durante diez años

El vendedor - ONCE

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha ganado uno de los Sueldazos que ofrece la ONCE en sus sorteos de fin de semana, dotado con 2.000 euros al mes durante diez años, que suman 240.000 euros.

Francisco Manuel Pozo, vendedor de la ONCE desde hace cinco años, vendió la serie agraciada con ese premio en el barrio marinero de Bonanza de la localidad gaditana. "Para eso estamos, para echar una manilla y que la ilusión no se pierda", ha señalado feliz, cuando conoció que había dado uno de los Sueldazos de la ONCE a uno de sus vecinos.

"En Sanlúcar siempre hay mucha necesidad de trabajo, porque hay mucho trabajo temporal y mucha dependencia de la hostelería, es una alegría muy grande porque siempre vas con esa ilusión de dar el premio. Y más aquí que hay gente marinera con lo que están sufriendo con esta situación", en alusión a los efectos de la crisis que ha provocado el coronavirus, según recoge la ONCE en un comunicado.

Pozo confía en que "con ánimo, con ilusión y con ganas" los vendedores de la ONCE irán avanzando también en su nueva normalidad. "Esto es más genérico que cuando la crisis de 2008, porque afecta a más gente, pero saldremos adelante, por lo menos nosotros ayudamos a la gente con premios como este", ha concluido el vendedor.

Este sorteo, que estaba dedicado a la Fiesta de los Fueros de Sepúlveda (Segovia), ha dejado otro cupón premiado a las cinco cifras, agraciado con 20.000 euros, en Torremoninos (Málaga) y ha repartido el resto de premios en Tenerife.