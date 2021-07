Vox insiste en pedir el uso de las armas en las persecuciones a narcotraficantes

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha participado en una concentración en Algeciras (Cádiz) en apoyo a Vigilancia Aduanera, donde ha insistido en pedir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "puedan utilizar todos los medios, armas no letales y armas de dotación necesaria", en las persecuciones a narcotraficantes en caso de que no se detengan.

"Que tengan la autorización para que, si no detienen sus vehículos, sus aeronaves o sus embarcaciones a la orden de alto, llevar a cabo los disparos correspondientes, porque la vida de cualquiera de nuestros agentes vale infinitamente más que la de cualquier narcoterrorista", ha afirmado.

"Es doloroso tener que estar aquí recordando la muerte de un héroe, cuando hace escasamente un mes tuvimos una reunión con gente de Vigilancia Aduanera", ha manifestado en declaraciones a los periodistas Ortega Smith, que ha mostrado sus "condolencias a la familia y a los compañeros" del funcionario de Vigilancia fallecido en la madrugada del domingo en una persecución a lanchas de narcotraficantes.

El dirigente de Vox ha afirmado que "luchan contra el crimen y, por tanto, en defensa del Estado de Derecho y la libertad de todos los españoles sin medios, sin los medios humanos y materiales necesarios, sin la retribución justa y sin el reconocimiento de zona de especial singularidad a la zona del Campo de Gibraltar, que está siendo sometida por el crimen del narcotráfico".

Por ello, ha reclamado "esa necesidad, para que no tengan que luchar contra el crimen con las manos atadas", y ha pedido "que puedan utilizar todos los medios, armas no letales y armas de dotación necesaria", así como la autorización para llevar a cabo los disparos correspondientes en caso de que los narcotraficantes no se detengan en las persecuciones.

Ortega Smith ha lamentado que "hoy es un agente de Vigilancia Aduanera y hace unos días un guardia civil, esto se tiene que terminar". "Si este Gobierno da la espalda y no quiere defender la libertad y no quiere combatir el crimen, y si este Gobierno quiere seguir debilitando el Estado de Derecho, nos tendrá siempre enfrente", ha concluido.