Zapatero defiende "la España de los valores, no de los balcones" y destaca la aplicación de la Dependencia en Andalucía

Publicado 29/11/2018 14:54:16 CET

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha ensalzado el valor de las políticas sociales, señalando que "el sentido último de la política es la política social" y defendiendo "la España de los valores" por encima de "la España de los balcones" --en referencia al presidente del PP, Pablo Casado--. Además, ha destacado a Andalucía como "el gobierno con más sensibilidad" en la aplicación de la ley de Dependencia.

En un acto con militantes celebrado en San Fernando (Cádiz), Zapatero ha comenzando ligando las ideas de solidaridad y patria, afirmando que "no puede haber un proyecto de país, de patria, si los ciudadanos no sienten que su destino es compartido y que la solidaridad es patriotismo".

"Una nación no es más grande porque tenga la mejor bandera o el portaviones más grande, sino porque tiene el mejor sistema de dependencia, sanidad o de educación", ha afirmado Zapatero, que ha asegurado que "un país que produce la película 'Campeones' es un país en el que merece la pena vivir".

El expresidente del Gobierno ha recordado que "todas esas leyes que abrieron una etapa de patriotismo social, como la de pensiones, dependencia o salud, han sido socialistas". "Con ella respondimos a los anhelos y ambiciones de la sociedad", ha señalado Zapatero, que manifestado que "antes que otros logros, un país debe tener como prioridad sus problemas sociales".

SACAR A LOS INMIGRANTES DEL DEBATE ELECTORAL

Rodríguez Zapatero, tras afirmar que "los ciudadanos ya saben cuáles son nuestras prioridades", ha pedido "que no se utilice en el debate electoral a los inmigrantes", y ha manifestado que cuando escucha decir "a algunos que aquí no cabe todo el mundo, que hay que redoblar fronteras o imponer nuestros códigos de conducta" se pregunta si "será consciente de que hay muchos españoles" en otros lugares del mundo que tuvieron que emigrar.

"No ser consciente del valor de las cosas es la garantía segura de no tener un proyecto político", ha afirmado el expresidente del Gobierno, que ha asegurado que "no es un problema de ciudadanía o derechos humanos, sino de visión de país".

En este sentido, Zapatero ha manifestado que "cuando el argumento" contra la inmigración "es tan grueso que se dicen que se consumen políticas sociales de los españoles, el problema no es de los inmigrantes, sino de las políticas sociales".

Finalmente, a pregunta de los periodistas sobre la presencia de Pedro Sánchez en la campaña andaluza ha afirmado que "primero están las tareas de Gobierno y luego la campaña", recordando que el presidente del Gobierno "ha tenido una agenda internacional y cumbres donde ha tenido que estar".