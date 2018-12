Cedown reconoce a la Diputación de Cádiz por su labor solidaria y social

Publicado 26/11/2018 14:52:17 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Síndrome de Down de Jerez de la Frontera (Cádiz), Cedown, ha reconocido la labor que realiza la Diputación de Cádiz en materia de bienestar social, solidaridad y atención a colectivos vulnerables o con discapacidad. La diputada responsable del área de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario, ha recogido y ha agradecido esta distinción en nombre de la presidenta, Irene García.

Según ha indicado la Diputación en una nota, tras la lectura de los méritos por los que se le ha concedido el Premio Solidaridad 2018 y la proyección de un vídeo resumen de diferentes programas del área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación, Isabel Armario ha agradecido el gesto y ha explicado que conlleva además la responsabilidad de seguir trabajando en esta línea.

Asimismo, ha felicitado a la asociación por la iniciativa de esta gala solidaria, que presentó una magnífica entrada y les ha animado a seguir con su labor, siempre con las puertas abiertas de la Diputación, que actualmente mantiene en vigor una línea de colaboración con Cedown.

Cedown nació en 1996 y forma parte de la Federación Española (Feisd) y Federación Andaluza (Andadown) de Instituciones y Asociaciones de Síndrome Down. Tiene como fines principales estimular las relaciones entre los miembros; impulsar y potenciar los objetivos y las actividades de sus miembros, establecer los programas y acciones encaminadas a promover estudios científicos sobre el Síndrome de Down; promover y realizar campañas de información y mentalización social para difundir el conocimiento y la realidad de las personas con Síndrome de Down; o promover proyectos de integración, entre otros.