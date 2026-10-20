El Circuito Diputación de Cádiz de Senderismo sumará tres rutas por Sierra de Grazalema, Los Barrios y Puerto Serrano

Archivo - Sendero en El Bosque en Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cádiz, a través de su Servicio de Deportes a cargo del vicepresidente segundo, Javier Vidal, está desarrollando este 2026, por primera vez, un ciclo de senderismo dentro de su programa de Circuitos Deportivos. Así, este otoño tendrán lugar los tres senderos que faltan para completar el circuito, que discurrirán, respectivamente, por parte del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, por el paraje natural de El Palancar, en Los Barrios, y por la zona de La Toleta, ubicada en Puerto Serrano.

Diputación ha recordado que estas rutas se realizan conjuntamente con la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo, que es la entidad encargada de las inscripciones, la clasificación, así como otras cuestiones de la organización.

Así, la primera de estas rutas se realizará el este sábado, 24 de octubre, y partirá del área recreativa Los Llanos del Campo, ubicada en el kilómetro 37 de la carretera A-372, en el tramo que une Benamahoma con Grazalema. Desde allí llegará hasta la Plaza de Toros de El Bosque. Serán, en total, unos 13 kilómetros de recorrido, cuyo inicio está previsto para las 11 horas y su final alrededor de las 16 horas, incluyéndose en este tiempo paradas y almuerzo en ruta.

La Federación de Deportes de Montaña ha indicado que este itinerario lineal presenta una dificultad media, recomendada para personas habituadas a caminar por la montaña. El sendero transita por "el corazón del Parque Natural de la Sierra de Grazalema" y se enmarca en un entorno con gran diversidad paisajística, ambiental y etnográfica. La ruta puede hacerse de manera independiente, sin necesidad de haber realizado los otros senderos del Circuito Diputación de Cádiz. El precio de inscripción es de seis euros para las personas federadas en la Federación y de nueve euros para las no federadas.

Los otros dos senderos del otoño tienen prevista su realización el 7 de noviembre en el caso del de El Palancar (Los Barrios), actividad que la organización ha catalogado como 'senderismo familiar', mientras que la ruta de La Toleta (Puerto Serrano) está fijada para el 22 de noviembre. En caso de inclemencias meteorológicas adversas como lluvias intensas o alertas activas, la organización se reserva el derecho de modificar o suspender la actividad por motivos de seguridad.

Diputación ha recordado que en primavera se efectuaron otras tres rutas en la parte gaditana del circuito, como fueron el sendero de las Mariposas Monarca (el 18 de abril), con 200 personas participantes; la de Las Fuentes, en Algodonales (el 16 de mayo), al que acudieron 132 senderistas; y un sendero con participación interprovincial por el Parque Natural de La Breña, el 6 de junio, con un total de 160 deportistas.