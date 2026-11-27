El responsable provincial de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, en un encuentro con representantes de la asociación de vecinos Somos Marquesado, de Chiclana de la Frontera. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El responsable provincial de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, ha mantenido un encuentro con la asociación de vecinos Somos Marquesado, de Chiclana de la Frontera, para explicarles de primera mano a los residentes de este enclave la actuación que se va a emprender en la carretera CA-3205 para mejorar las infraestructuras de la zona e incrementar la seguridad.

Bello ha precisado el trabajo que están desarrollando la Diputación y el Ayuntamiento de Chiclana, que se concretará en un convenio de colaboración que regulará el desarrollo del proyecto de urbanización de la vía, especialmente en los tramos con viviendas situados dentro del término municipal chiclanero.

En la elaboración del citado acuerdo participan equipos técnicos y jurídicos de ambas administraciones, como ha apuntado la Diputación de Cádiz en una nota.

Entre las iniciativas que se están abordando se encuentra la continuación de la iluminación de la carretera y la mejora de la señalización, dos intervenciones fundamentales para incrementar la seguridad vial y facilitar la circulación de vehículos y peatones.

Javier Bello ha destacado la importancia de mantener "un contacto permanente" con los colectivos vecinales, señalando que "los vecinos tienen derecho a conocer de primera mano qué actuaciones se están preparando, cuáles son los pasos que se están dando y cómo vamos a seguir trabajando para dar respuesta a sus demandas".

En este sentido, ha agradecido a Somos Marquesado su implicación y el trabajo que viene desarrollando en defensa de los intereses de los residentes de esta zona, subrayando que la colaboración entre administraciones públicas y vecinos "es fundamental para avanzar en proyectos que mejoren su calidad de vida".

El responsable provincial ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Cádiz de "seguir trabajando" para que las mejoras previstas en la carretera de El Marquesado puedan convertirse en una realidad, dando respuesta a "una reivindicación histórica de sus vecinos".