Diputación de Cádiz expone en el Congreso Ecoplayas su contribución a los municipios para combatir al alga invasora

La jefa del Servicio de Medio Ambiente, Irene Ares, en el Congreso Ecoplayas en La Línea. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha protagonizado una de las ponencias del XXIV Congreso y Exposición Internacional de Playas, Ecoplayas, que se ha estado celebrando estos días en La Línea de la Concepción, donde ha expuesto su contribución a los municipios para combatir los efectos del alcalde invasora.

Según ha indicado la Diputación en una nota, este encuentro, de carácter internacional, está reuniendo en la ciudad linense a administraciones, empresas y profesionales para compartir experiencias, soluciones y conocimiento sobre la gestión sostenible del litoral.

La Administración provincial ha participado en un bloque dedicado a las especies invasoras, en el que el alga Rugulopteryx okamurae ha centrado la atención de los participantes. Por parte de la Diputación, la jefa del Servicio de Medio Ambiente, Irene Ares, adscrito al Área de Transición Ecológica, ha explicado el problema que está suponiendo la invasión de esta especie de origen asiático en el litoral gaditano, así como las líneas de ayudas con las que la Administración provincial contribuye a paliar sus efectos en los ayuntamientos afectados.

En los últimos cinco años, ha explicado Ares, la Diputación ha facilitado unos 1,8 millones de euros a los municipios afectados, para contribuir con los gastos que les suponen la retirada y gestión de los arribazones de algas en las playas. Además, ha expuesto el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo sobre el Alga Invasora, liderado por la Diputación de Cádiz, como ejemplo de gobernanza entre administraciones.

El Congreso Ecoplayas está organizado por la asociación Ategrus, una entidad que promueve el intercambio técnico, la cooperación y la difusión de conocimiento especializado en el ámbito de la gestión de residuos, el mantenimiento urbano y el medioambiente. Esta edición cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento de La Línea.