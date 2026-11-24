Trabajadores de la Diputación de Cádiz en un curso sobre inteligencia artificial. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha impartido sesiones formativas a su personal sobre la implantación de IA (inteligencia artificial) en los entornos de trabajo de la institución provincial, llegando estas sesiones a unos 450 empleados públicos.

El objetivo de estos talleres es mejorar la atención a la ciudadanía en sus relaciones y gestiones con la Diputación, tratando con ello de alcanzar la simplificación de los trámites administrativos, el ahorro de desplazamientos para las personas usuarias, acortar el tiempo de las gestiones, que exista una mayor comunicación entre las partes implicadas y un servicio público de mayor calidad y eficiencia, como ha indicado la Diputación en una nota.

En estos talleres colabora personal de la Empresa Provincial de la Información de Cádiz (Epicsa) así como de la Unidad Administrativa de Trabajo en Materia de Administración Electrónica, servicio este último que depende funcionalmente de la Secretaría General de la Diputación.

La institución provincial ha establecido una instrucción reguladora para el uso de la inteligencia artificial en su marco de trabajo.

Entre otros fundamentos clave destaca que "la supervisión humana es obligatoria en la toma de decisiones; la estricta protección de datos de carácter personal; y un protocolo según el cual no podrán utilizarse soluciones de inteligencia artificial que no hayan sido previamente permitidas por el Comité de Administración Digital (CAD) de Diputación".

Las únicas autorizadas por la institución provincial son Google Gemini y Gemini NotebookLM, ambas dentro de sus cuentas corporativas, en las que no se usa la información depositada para el entrenamiento del modelo y por tanto no trascienden públicamente.

En ese contexto, los usos de esta tecnología que permite Diputación a su personal son las tareas de apoyo administrativo, como redacción de borradores, edición de textos o resumen de documentos públicos; la mejora de la comunicación, como generación de contenidos destinados a comunicación institucional, asistencia en presentaciones o infografías; la asistencia técnica, como apoyo en tareas de programación o recuperación rápida de información en bases de datos administrativas; y la atención ciudadana, incluyendo el empleo de asistentes virtuales para resolver dudas sobre trámites y servicios, siempre que cumplan las obligaciones de transparencia y se informe claramente a las personas usuarias de que están interactuando con una IA.

A este respecto, se ha subrayado que cualquier resultado generado por la inteligencia artificial debe de ser verificado y validado por un empleado público, asumiendo esta persona la responsabilidad del contenido final.

En cuanto a los usos explícitamente prohibidos se encuentra el tratamiento de datos sensibles en herramientas externas, es decir, introducir datos de carácter personal o información clasificada en herramientas de IA comerciales de acceso público cuyos términos de uso no garanticen la privacidad del dato.

En síntesis, se parte de la utilidad que presenta esta innovación para el trabajo diario y las mejoras que puede aportar en términos de eficiencia, calidad del servicio y en la toma de decisiones, teniendo en cuenta que no es infalible, no es neutral y no sustituye al criterio profesional.

La Diputación ha asegurado que "es consciente", y así lo traslada a su plantilla, de los riesgos que conlleva. Entre sus principios contempla la prevención de sesgos y discriminación, buscando garantizar su equidad y efectividad.

En esta formación, el personal provincial se ha repartido por áreas o entidades de procedencia, distribuidas en cuatro sesiones, de dos horas de duración e idéntico contenido cada una.

En ellas se ha expuesto las diferencias entre la IA local o soberana y la IA generativa. La soberana está desarrollada por la propia Diputación para que pueda ayudar con las tareas cotidianas que le son propias. Por su parte, la IA generativa es más creativa y genera contenidos a partir de lo que encuentra en todo tipo de fuentes digitales.

El profesorado de estas sesiones también ha señalado que, a diferencia de otros modelos, NotebookLM basa sus respuestas en los contenidos que le facilita la persona usuaria. Funciona, en este sentido, como un "cuaderno inteligente" que se alimenta sólo de los datos que le suministra quién lo utiliza: documentos, PDFs, webs, hojas de cálculo, etcétera.

A partir de ellos, esta IA puede transformar ese contenido en resúmenes, esquemas, presentaciones o incluso vídeos explicativos. Por ello, se trata de una herramienta "interesante" para trabajar con documentación interna.

En las formaciones que imparten Epicsa y la UTAE también se pone el acento en la relevancia de un buen prompt, es decir, la instrucción, pregunta o entrada que se le da a un modelo de IA para que genere una respuesta o realice una tarea concreta. La concreción y nivel de detalle del prompt determinan, en gran medida, la calidad y utilidad de la respuesta obtenida.