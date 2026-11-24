Javier Bello con representantes de la Asociación de Vecinos El Castillo de Doña Blanca. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través del Área de Cooperación, ha señalado que ha contratado las obras de refuerzo del firme en un carril de la carretera CA-3106 de acceso al Poblado de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María.

En una nota, ha explicado que esta intervención se ha programado para la próxima semana y consistirá en la provisión de un fondo de escollera en la zona afectada, la consolidación del terraplén y la aplicación de una nueva capa de aglomerado asfáltico. La longitud del tramo es de 120 metros y las obras han sido adjudicadas a la empresa Asfaltos Garrucho SA conforme a un presupuesto de 39.595 euros.

Diputación ha indicado que la intervención no ocasionará cortes de tráfico, si bien se regulará el paso alternativo de los vehículos por el carril en servicio durante la ejecución de los trabajos.

Por su parte, el diputado provincial del Área de Cooperación, Javier Bello, ha confirmado el inicio de estas actuaciones a representantes de la Asociación de Vecinos El Castillo de Doña Blanca. En el encuentro mantenido con estas responsables también ha indicado que, esta misma semana, se instalará nuevo balizamiento y biondas en la glorieta de acceso al Poblado, además de reponer paneles de señalización en la CA-3106.