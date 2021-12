Diputación reivindica espacios de ocio adaptados para la discapacidad con un audiovisual

CÁDIZ, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz en un audiovisual de 15 minutos titulado 'Sin trabas para disfrutar y vivir', que puede visionarse en Youtube y en 'dipucadiz.es' desde principios de mes con motivo del Día Mundial de la Discapacidad, da a conocer las dificultades que impiden a personas con discapacidades gozar de una autonomía real a la hora de organizar su tiempo libre y se centra en un ámbito que va más allá de lo cotidiano.

Según ha indicado en una nota, pequeñas rutinas que forman parte del día a día y aparentemente no revisten de mayor dificultad se convierten en auténticos desafíos para personas con discapacidad que sufren la falta de adaptación a sus diferentes realidades de los espacios comunes.

Viajar en tren y no poder apearse en la estación que desean al no ser accesible para sillas de ruedas, semáforos que no advierten mediante sonidos que ya se puede cruzar, acerados inaccesibles para personas con movilidad reducida, visitas al médico o trámites burocráticos que se complican para las personas sordas, más con la obligatoriedad de las mascarillas, son problemas conocidos y que representan el día a día de estas personas y a los que las administraciones con mayor o menor eficacia tratan de dar respuestas.

Diputación, con esta serie de testimonios de mujeres gaditanas, ha querido poner el foco en otro aspecto también vital para la igualdad real de derechos para las personas con discapacidad: el ocio y tiempo libre, que con frecuencia se trata en un segundo plano de importancia, pero que son vitales para que estas personas puedan sentirse incorporadas de hecho a una normalidad social.

Según ha indicado, las mujeres que ponen voz al audiovisual inciden en sus dificultades, a la vez que también se erigen como ejemplos de empoderamiento al afrontar una serie de problemas desde la superación personal y la reivindicación social. Desde una experiencia propia que sufre una doble desigualdad, como mujeres y como discapacitadas.

Además, el audiovisual refleja ejemplos de empresas que han conseguido ofrecer sus servicios adaptados a diferentes necesidades para responder así a una cuestión no sólo de justicia social, sino también de valor añadido para el producto que ofrecen. Hoteles que tienen sus habitaciones adaptadas, ascensores que con sonido indican la planta en que se detienen o cartas de restaurantes con sistema braille. Son mejoras en los equipamientos que representan una gran ayuda para estas personas, tal y como se refleja en el vídeo.

El área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz, en colaboración con las tres asociaciones de mujeres con discapacidad del Consejo Provincial de Igualdad, Anpehi, Div-Mujer e Integración Mujeres Sordas del Sur, trata de sensibilizar sobre esta realidad a través de este recurso audiovisual, que incluye interpretación a lengua de signos.

Por su parte, la diputada de Igualdad, Carmen Collado ha explicado que "el objetivo de estos testimonios es aportar nuevas evidencias sobre las necesidades que se deben atender desde las administraciones públicas y el tejido empresarial del ocio y tiempo libre para que, por fin, vivir y disfrutar sin trabas sea también una realidad para ellas".