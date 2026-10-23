Diputación de Cádiz respalda el pensamiento crítico feminista de Cádiz Abolicionista y su rechazo a la prostitución

Intervinientes de una de las mesas de la Jornada de Vindicación Feminista de Pensamiento Crítico, organizada por la Asociación Cádiz Abolicionista y financiada por la Diputación de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, ha participado en la clausura de la Jornada de Vindicación Feminista de Pensamiento Crítico, celebrada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, así como en una charla sobre trata de mujeres y prostitución dirigida al alumnado de la Escuela de Hostelería y Turismo Fernando Quiñones de la Diputación, a cargo de la activista y divulgadora feminista Amelia Tiganus.

Con estas acciones la entidad provincial se posiciona en contra de una de las principales lacras de esta sociedad, como es la explotación sexual de mujeres y la prostitución, ha indicado la Diputación en una nota.

Esta jornada de pensamiento crítico feminista, organizada por la Asociación Cádiz Abolicionista y financiada por la Diputación, ha reunido a distintas voces del ámbito del feminismo para reflexionar sobre la igualdad, los derechos de las mujeres y las distintas formas de desigualdad y violencia que persisten en la sociedad.

El programa de la mañana ha contado con la participación de Amelia Valcárcel mediante videoconferencia, con una intervención sobre la vindicación de las mujeres, la razón, la igualdad y la libertad.

También han participado Nuria Varela, que ha abordado la historia del feminismo y la emancipación de las mujeres; Alicia Miyares, que ha analizado las contradicciones de la igualdad en relación con la democracia, la ciudadanía y los derechos de las mujeres; y Lucía Carmona, que ha reflexionado sobre la necesidad de la reivindicación feminista en el deporte.

La sesión de tarde ha incluido la intervención de Amelia Tiganus centrada en la prostitución, el patriarcado y la demanda masculina. La activista ha abordado la realidad de la trata de mujeres y la prostitución, así como promover la reflexión crítica sobre sus causas, consecuencias y relación con las desigualdades de género.

Asimismo, la gaditana Susana Ginesta ha abordado la relación entre cultura popular y prostitución, antes de la celebración de un debate participativo abolicionista sobre prostitución, libertad y violencia.

Por otra parte, la charla celebrada este viernes, también de Amelia Tiganus, ha permitido acercar esta realidad al alumnado de la Escuela Fernando Quiñones, dentro de la estrategia de la Diputación de convertir la igualdad entre mujeres y hombres en una cuestión transversal.