Alumnado de la Escuela de Hostelería y Turismo Fernando Quiñones, adscrita a la Diputación de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Hostelería y Turismo Fernando Quiñones, adscrita a la Diputación de Cádiz, encara el final del presente año, 2026, con un intenso programa de actividades complementarias y con su apertura al público general y a colectivos concretos de la sociedad, además de algunas con un marcado carácter solidario.

En una nota, la Diputación ha informado de que el miércoles 2 de diciembre, la escuela recibirá la visita del alumnado de Infantil de 4 años del colegio Tierno Galván de Cádiz capital, que conocerán las instalaciones y tareas que se desempeñan en la escuela y participarán en un taller de pastelería.

La actuación se encuadra dentro de un proyecto que está desarrollando el colegio Tierno Galván denominado 'Cocineros/as', motivo por el cual el equipo educativo de dicho centro se puso en contacto con la escuela de Diputación para solicitar esta colaboración.

El centro Fernando Quiñones, que depende del Área de Planificación de la Diputación, desarrollará además dos sesiones solidarias en el mes de diciembre.

El día 17 tendrá lugar la X edición del Desayuno Solidario, cuya recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Amigas al Sur. Se trata de una entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida del vecindario del gaditano barrio del Cerro del Moro, centrándose sobre todo en mujeres e infancia.

Todo el centro educativo de Diputación, con el alumnado de los distintos ciclos y el profesorado, se implica en esta iniciativa, así como numerosas empresas de la zona, que donan las materias primas necesarias para elaborar el desayuno, y regalos que, tras él, se sortean entre los asistentes.

Las entradas para participar en este desayuno se pueden adquirir en la secretaría de la Escuela Fernando Quiñones, antes del 14 de diciembre, y tienen un precio de 12 euros.

Paralelamente, se ha puesto en marcha una campaña de recogida de alimentos para cualquier persona que desee colaborar, que se entregará a Amigas al Sur junto a todo el dinero recaudado con el desayuno solidario.

Por otra parte, el 10 de diciembre será el turno de la jornada saludable y solidaria que se hace en colaboración con la Asociación Cardíaca Trébol de Corazones, que en esta ocasión girará en torno a las necesidades alimenticias de las personas con algún tipo de cardiopatía.

Parte del alumnado de la Escuela asistirá a una charla ofrecida por un médico de la asociación, mientras que los estudiantes elaborarán un menú adaptado a las exigencias que requiere la salud de estas personas.

Para finalizar, el último mes del año acogerá una jornada de acuicultura en Trebujena, en la que participarán unos 100 estudiantes de casi todos los ciclos formativos de la escuela.

El 3 de diciembre, este alumnado visitará las instalaciones de los Esteros del Guadalquivir, con una demostración práctica de despesque a cargo de la empresa Esteros TRES60. Posteriormente, se celebrará un encuentro gastronómico con degustación de diferentes elaboraciones de pescado de crianza, maridadas con vinos de Trebujena. La finalidad de esta sesión es que el alumnado conozca de cerca especies como la lubina, el lenguado o el pez limón.

Además, se ha apuntado que este pasado jueves tuvo lugar en el restaurante de la escuela un almuerzo temático sobre la gastronomía de América del Norte. El público asistente, en aforo completo de unas 25 personas, pudo degustar un menú elaborado por alumnado de la Fernando Quiñones que rendía homenaje a la cocina de Estados Unidos, México y Canadá.