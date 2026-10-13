Guadalcacín será por primera vez en la provincia de Cádiz sede del Campeonato de España de Petanca para Personas Sordas

Javier Vidal en la presentación del Campeonato de España de Petanca para Personas Sordas. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 100 personas procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional participarán en el próximo Campeonato de España de Petanca para Personas Sordas que se celebrará, por primera vez, en la provincia de Cádiz y se desarrollará los días 24 y 25 de octubre en Guadalcacín, con el respaldo de la Diputación de Cádiz.

El campeonato se ha presentado en Diputación en un acto en el que han participado el vicepresidente segundo y diputado de Deportes, Javier Vidal, y, en representación de la organización, el presidente del Club Deportivo de Sordos de Jerez, José Luis Gil, el tesorero de la entidad, Salvador Moreno, y el técnico del Club, Alejandro Fernández, además de Liana Pérez, intérprete de lengua de signos española.

En su intervención, Javier Vidal ha puesto énfasis en la intensidad del trabajo que realizan en el Club Deportivo de Sordos de Jerez, entidad con la que la Diputación, a través del Área de Desarrollo a la Ciudadanía, mantiene una "amplia" colaboración para facilitar el desarrollo de los diferentes eventos deportivos que organizan.

Para la Diputación, según el diputado, colaborar con la organización de este Campeonato tiene una especial relevancia ya que, además de "fomentar el deporte y hacerlo accesible a todas las personas, tiene un componente social", que tiene que ver con la integración de las personas sordas en la sociedad, ha recalcado.

Por parte del club, José Luis Gil ha expresado el agradecimiento a la Diputación por su patrocinio, así como el "orgullo" que les supone organizar por primera vez en la provincia un acontecimiento deportivo de estas características.

Según los datos que se han ofrecido, el Campeonato congregará a unos 100 petanquistas de 25 clubes y la organización estima que entre deportistas y acompañantes se darán cita en el evento "unas 200 o 300 personas", dispuestas no solo a disfrutar de la competición sino "a hacer turismo".

El Campeonato de España de Petanca para Personas Sordas se disputará en el Estadio Municipal Antonio Fernández Marchán, de Guadalcacín, entidad local autónoma de Jerez de la Frontera. La práctica de este deporte no precisa de adaptación especial para personas con discapacidad auditiva, más allá de las relativas a la comunicación con quien se encarga del arbitraje.