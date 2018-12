Irene García apela a proteger las políticas de igualdad para mantener el avance de derechos de la mujer

Publicado 14/12/2018 14:39:43 CET

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha apelado a proteger las políticas de igualdad para mantener el avance de derechos de la mujer durante un acto conmemorativo de la apertura, hace 30 años en Chiclana, del primer Centro Municipal de Atención a la Mujer de la provincia de Cádiz.

En el acto, que se ha celebrado en el Teatro Moderno de la localidad chiclanera, han participado además de la presidenta de la Diputación, el alcalde de Chiclana, José María Román, y la directora en Cádiz del Instituto Andaluz de la Mujer, Josefa Moreno.

Según ha informado la Diputación en una nota, el servicio puesto en marcha en Chiclana en 1988 fue el primero de la provincia y uno de los primeros de Andalucía, y ha aumentado sus servicios a la mujer con el paso de los años.

Por ello, García ha reconocido el valor de esta iniciativa que luego se ha ido implantando en otros municipios, y también ha dado valor a los méritos de las personas y entidades distinguidas, en concreto, cinco mujeres, cuatro hombres y una asociación sin ánimo de lucro.

Asimismo, la presidenta ha felicitado al Ayuntamiento de Chiclana por haber mantenido esta apuesta por la igualdad, como ejemplo paradigmático en la provincia de los avances que en 40 años de democracia y Constitución se ha experimentado en este ámbito.

De igual modo, ha subrayado la oportunidad de celebrar este acto "justo en este momento, cuando se hace necesario recordar la importancia de proteger y potenciar las políticas públicas e instrumentos de las instituciones en igualdad y para luchar contra la discriminación hacia la mujer, por el auge de extremismos y corrientes antifeministas que ponen en duda la utilidad de este tipo de medidas".

Irene García ha incidido en este mensaje "de no bajar la guardia", porque "aún queda mucho por hacer", como ha ejemplificado con el caso extremo de la cifra de mujeres víctimas de violencia de género. "No hay democracia sin igualdad, son hechos que no tienen cabida en una sociedad decente como la que queremos construir", ha apostillado.

La concejala que puso en marcha el primer Centro Municipal de Atención a la Mujer, Dolores Virués; la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Cádiz, Lorena Montero; el sargento de la Guardia Civil, Diego Palacios; la profesora y escritora feminista, Ana Alonso del Pozo; la presidenta de la Asociación socio Cultural de la Mujer Asocum, Manuela Gómez; han sido reconocidos durante este acto.

Igualmente, fueron reconocidos el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero; el responsable de la Delegación Municipal de Deportes, Juan Carlos Jiménez; el psicólogo y ex trabajador del centro durante 30 años Juan Molina, la asociación de inserción laboral Arrabal Aid; y la periodista Soco López, que ha intervenido como portavoz de los galardonados, han sido reconocidos durante este acto.