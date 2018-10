Irene García dice que el anuncio del plan integral para el Campo de Gibraltar "demuestra el compromiso del Gobierno"

Publicado 15/06/2018 17:25:19 CET

CÁDIZ, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha valorado este viernes el anuncio de que el Gobierno central va a elaborar un plan integral para el Campo de Gibraltar como "una magnífica noticia que satisface las demandas de los representantes institucionales de la comarca y del conjunto de la sociedad campogibraltareña y que demuestra el compromiso de este nuevo Ejecutivo".

En un comunicado, la presidenta de la Diputación ha recalcado que "este anuncio también demuestra el compromiso del nuevo Gobierno con la provincia de Cádiz", al tiempo que ha agradecido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su "sensibilidad a la hora de asumir como una prioridad actuar con una medida extraordinaria sobre una situación igualmente excepcional que amenazaba incluso con poner en jaque al propio Estado de Derecho".

García ha incidido en la "rápida respuesta" ofrecida desde Moncloa, "ya en la segunda reunión del Consejo de Ministros". A su juicio, esta diligencia "habla a las claras de la receptividad del nuevo Gobierno a los planteamientos que se han venido realizando desde esta tierra".

Igualmente, ha destacado que "estudiar la fórmula de articular aquellas actuaciones integrales que sean precisas para garantizar la seguridad ciudadana y la cohesión social de esa comarca castigada por el fenómeno del narcotráfico es una magnífica noticia para la ciudadanía del Campo de Gibraltar, porque supone que se inicia la senda para recuperar la normalidad en su vida cotidiana y que comienzan a despejarse las incertidumbres sobre su futuro".

"El Gobierno central ha entendido perfectamente lo que ya era un clamor en el Campo de Gibraltar, es decir, que su particular problemática no se solucionaría exclusivamente con medidas policiales que, siendo básicas para atajar el problema del narcotráfico, no bastaban para recuperar la normalidad desde el punto de vista social, para lo que hay que actuar necesariamente de manera transversal", ha añadido García.

Con todo, la presidenta de la Diputación ha explicado que "actuaciones de carácter social, iniciativas dirigidas a la creación de empleo y propuestas de carácter educativo son, entre otras, el complemento obligado a la magnífica tarea que tanto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Administración de Justicia vienen desarrollando en la lucha contra el narcotráfico".