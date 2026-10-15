Una jornada técnica analizará las inundaciones en la Sierra de Grazalema (Cádiz) y medidas para prevenir sus efectos

Archivo - Imagen de la localidad gaditana de Ubrique con un gran río de agua bajando por sus calles a consecuencias de las intensas lluvias del pasado invierno. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, el Aula Universitaria de Arquitectura y la Universidad de Cádiz, con el respaldo económico de la Diputación de Cádiz, han organizado para el 29 de octubre una jornada técnica en la que se analizarán las inundaciones producidas este pasado invierno en la Sierra de Grazalema y las posibles medidas para prevenir sus efectos.

Bajo el título, 'Inundabilidad y arquitectura: el episodio de lluvias torrenciales en la Sierra de Grazalema', la sesión pretende generar un espacio interdisciplinar de reflexión técnica, territorial y arquitectónica en torno a los fenómenos meteorológicos extremos y el hábitat construido en esta zona de la provincia, ha indicado la Diputación en una nota.

Al respecto, se ha recordado que las inundaciones acontecidas en Andalucía a principios de este año, y su especial incidencia en las poblaciones de la serranía gaditana, han puesto de manifiesto "de manera dramática" los riesgos asociados a los acuíferos de origen kárstico.

Así, la idea es hacer llegar al público el estado actual del conocimiento científico sobre los terrenos kársticos y los procesos geológicos e hidrológicos que ocurren en él, así como los riesgos asociados a este tipo de entornos. Se hará especial énfasis en las inundaciones, pero también en las medidas de prevención y mitigación que se pueden aplicar para reducir daños.

La jornada, que es gratuita, se desarrollará en horario de mañana y tarde en formato presencial, celebrándose en el Salón de Actos del Colegio de Arquitectos de Cádiz, y también de manera virtual a través de la plataforma GoToWebinar.

El programa comenzará a las 10,00 horas con la intervención de Antonio Figueroa, responsable de la cooperativa Agua y Territorio, quien analizará los impactos del cambio climático sobre las inundaciones en la provincia de Cádiz y el proyecto Urraca, una iniciativa de la Diputación de Cádiz, financiada con fondos europeos, destinada a mejorar la adaptación de los ríos urbanos de la provincia.

A continuación, Bartolomé Andreo, catedrático de Hidrogeología y director del equipo de investigación Cehiuma de la Universidad de Málaga, abordará una sesión titulada 'Hidrogeología de los acuíferos kársticos de las sierras de Grazalema y Líbar, las inundaciones y los sistemas de alerta temprana'.

La sesión continuará con Sergio Martos, hidrogeólogo e investigador del Instituto Geológico y Minero de España, que explicará los factores desencadenantes de las inundaciones hidrogeológicas en la Sierra de Grazalema.

La programación de la mañana se completará con una ponencia de María Teresa Teixidó, doctora en Ciencias Físicas y especialista en Geofísica Aplicada de la Universidad de Granada, sobre las prospecciones geofísicas realizadas en Grazalema tras las inundaciones.

Tras la pausa para el almuerzo, la jornada continuará por la tarde con una charla titulada 'La arquitectura popular de la Sierra de Grazalema: tipología y materiales', sobre la que disertará Maite Navas, arquitecta municipal de Grazalema.

Posteriormente, Juan Antonio Benítez, arquitecto y coordinador del Grupo de Arquitectos Voluntarios de Emergencias del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, expondrá las actuaciones de emergencia y las labores de reconstrucción tras los desastres naturales, con especial atención al caso de Grazalema.

La jornada terminará con una mesa redonda en la que participarán Antonio Figueroa, Sergio Martos, María Teresa Teixidó, Bartolomé Andreo y el alcalde de Grazalema, Carlos García. El debate estará moderado por Rosa Algarín, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz.

Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse completando el formulario disponible en la web del Colegio de Arquitectos de Cádiz www.arquitectosdecadiz.com/aua08-26-jornada-tecnica-inundabi....