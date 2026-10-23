La marca 'Caminos de Lux' impulsa la promoción de los tres itinerarios jacobeos con salida en la provincia de Cádiz

Captura de un video promocional de 'Caminos de Lux', una marca creada para dotar de una identidad común a los tres recorridos del Camino de Santiago desde la provincia de Cádiz: la Vía Augusta, la Vía Serrana y la Vía del Estrecho. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha una iniciativa para impulsar el conocimiento sobre los itinerarios jacobeos que parten desde la provincia de Cádiz e implicar a la ciudadanía en su conservación. Se trata de 'Caminos de Lux', una marca creada para dotar de una identidad común a los tres recorridos: la Vía Augusta, la Vía Serrana y la Vía del Estrecho.

La acción, promovida por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación, forma parte de 'Camino Vertical', un proyecto financiado con fondos europeos destinado a recuperar, promocionar y poner en valor las rutas jacobeas del oeste ibérico.

En una nota, la institución provincial ha señalado que esta nueva identidad se acompaña de una serie de vídeos divulgativos destinados a mostrar los tres caminos gaditanos, así como su riqueza histórica, cultural y paisajística.

La idea es mejorar su visibilidad, avanzar en una comunicación más coordinada de los itinerarios jacobeos gaditanos y contribuir a su posicionamiento como itinerarios de interés para la peregrinación, el turismo cultural y el disfrute sostenible del territorio.

Al respecto, se ha apuntado que el Patronato Provincial de Turismo ha colaborado con el IEDT en la puesta en marcha de esta iniciativa, e incluirá 'Caminos de Lux' entre los recursos turísticos sostenibles con los que el organismo trata de atraer visitantes.

Junto a la creación de esta identidad común, el IEDT ha trabajado en la mejora de la web caminosdesantiagooeste.eu, una herramienta digital destinada a facilitar el conocimiento de los itinerarios, divulgar sus recursos y reforzar la visibilidad de las rutas jacobeas del oeste peninsular, incluidas las tres de la provincia.

La plataforma permite consultar las rutas por provincias, conocer sus principales atractivos paisajísticos, naturales, históricos y culturales y acceder a información y consejos para la peregrinación, como transporte, alojamiento, puntos de encuentro y precios. También ofrece una guía descargable de los 'Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular', así como un apartado de materiales didácticos dirigidos al alumnado de Primaria y Secundaria, para acercar a los más jóvenes al patrimonio jacobeo y la riqueza cultural de la provincia.

En el marco de este proyecto europeo, el IEDT ha realizado también mejoras en la señalización de los itinerarios gaditanos, para favorecer su identificación y reconocimiento por parte de las personas que los recorren, y ha desarrollado una actividad de sensibilización orientada a fomentar la custodia y conservación de estas rutas, promoviendo la responsabilidad compartida de las administraciones, las entidades locales y la población en la protección de este patrimonio.

LAS TRES RUTAS JACOBEAS DE LA PROVINCIA

La provincia de Cádiz cuenta con tres rutas jacobeas. La de la Vía Augusta transcurre por un trazado bimilenario, consta de siete etapas y conecta las ciudades de Cádiz y Sevilla. Arranca en la capital gaditana, pasa por San Fernando, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, El Cuervo, Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Utrera, y Alcalá de Guadaira para finalizar en la capital hispalense.

La Vía Serrana es el trazado más meridional de la península ibérica. Vía mozárabe, discurre desde el Peñón de Gibraltar y atraviesa los pueblos blancos hasta enlazar con la Vía Augusta.

Esta ruta consta de un total de 12 etapas. Parte de La Línea de la Concepción y transcurre por San Roque, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera, El Colmenar, Gaucín, Cañada Real Tesoro, Cortes de la Frontera, Jimena de Líbar, Ronda, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Olvera, Coripe, Montellano, El Coronil y Utrera.

La ruta por la Vía del Estrecho invita a recorrer 1.300 kilómetros entre Algeciras y Santiago de Compostela, disfrutando a su paso por la provincia de Cádiz de acantilados, los parques naturales del Estrecho y Los Alcornocales o la observación de aves y cetáceos.

Se compone de siete tramos, que discurren desde Algeciras a Puerto Real, pasando por El Pelayo, Tarifa, El Lentiscal, Tahivilla, Benalup-Casas Viejas y Medina Sidonia.

Las tres rutas se conectan entre sí.

La marca 'Caminos de Lux' se plantea como un sistema unificado que recoge la historia, los valores y la protección territorial de las tres rutas jacobeas gaditanas. El logotipo se presenta en dos estructuras complementarias, una en dos líneas, de carácter institucional y equilibrado, y otra horizontal, diseñada para soportes digitales y la señalética.

El icono simboliza "luz, viaje y origen". Para ello, se inspira en la forma de un sello peregrino, concebido como emblema identificativo y elemento aplicable en el propio recorrido. En el centro, una estrella simboliza la luz y la guía, aludiendo así tanto a la provincia de Cádiz, conocida por su luz, como al sentido espiritual del Camino.

Los rayos interiores que salen de la estrella evocan una vidriera, de modo que se vincula la identidad corporativa a la imaginería religiosa y patrimonial del Camino de Santiago. La onda inferior representa de forma simultánea el mar y el camino, reforzando la idea de origen y movimiento.

Por último, en el lado inferior izquierdo se hace referencia al horizonte que se ve desde el kilómetro cero y la visibilidad de África desde la provincia.

La paleta de colores propuesta se inspira en los paisajes naturales y la herencia histórica de la provincia, así como en los elementos que definen los itinerarios: azules para el mar y la bahía, verde para la tierra fértil del interior y color arena para las huellas del camino.

La marca se usará en campañas publicitarias de las rutas, folletos, guías, soportes promocionales, turísticos e institucionales.

Por su parte, 'Camino Vertical' es un proyecto europeo en el que el IEDT de la Diputación participa junto a otros once socios de España y Portugal. Su objetivo es impulsar la puesta en valor de los caminos jacobeos del oeste de la península Ibérica, aumentar su reconocimiento y atractivo turístico y equipararlos a los caminos del norte de la península.

La iniciativa pretende contribuir al desarrollo de la región y la revitalización de sus recursos históricos y naturales.

Se espera que la toma de conciencia sobre la importancia de estas rutas mejorará la valoración del patrimonio cultural y ayudará a combatir la despoblación, especialmente en los municipios pequeños y zonas más aisladas.

El proyecto se cofinancia al 75% con fondos europeos procedentes del Programa Operativo Interreg España-Portugal, adscrito al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), con un presupuesto total de más de dos millones de euros.

Las acciones de las que se ha hecho responsable el IEDT suponen una inversión de cerca de 202.000 euros, de los que unos 151.000 se financian con los fondos europeos. El resto, lo aporta el IEDT de la Diputación con fondos propios.