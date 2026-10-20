Más de 200 mujeres de toda la provincia conmemoran el Día de las Mujeres Rurales en El Puerto (Cádiz)

Susana Sánchez Toro en la celebración del Día de las Mujeres Rurales en El Puerto. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Más de 200 mujeres de las diferentes comarcas de la provincia de Cádiz han participado en una jornada lúdica y reivindicativa con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, organizada por la Diputación de Cádiz en el espacio La Bendita Locura, en El Puerto de Santa María.

Según ha indicado la Diputación en una nota, la diputada de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez Toro, ha dado la bienvenida a las asistentes, integrantes de las federaciones de asociaciones de mujeres Femsica, Sol Rural, El Despertar y La Voz de las Mujeres, adheridas al Consejo Provincial de Igualdad de la institución provincial.

La jornada tiene como objetivo reconocer la contribución de las mujeres rurales al desarrollo social, económico y cultural de sus municipios, así como favorecer el encuentro, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las redes de colaboración entre las asociaciones.

Con esta iniciativa, la Diputación quiere dar continuidad al reconocimiento de la trayectoria del movimiento asociativo femenino y reivindicar la necesidad de avanzar hacia una igualdad real, que garantice a las mujeres recursos, oportunidades, autonomía y capacidad de decisión sobre el futuro de sus comunidades, según ha explicado.

Durante la bienvenida, Susana Sánchez Toro ha destacado que "las mujeres rurales han sido, y siguen siendo, indispensables para sostener la vida, la economía y la cohesión de los pueblos". La diputada ha puesto en valor su papel en la conservación de los conocimientos y las tradiciones, el impulso de iniciativas y la transformación de la sociedad, y ha recordado que su aportación no siempre ha contado con la visibilidad que merece.

Además, ha subrayado la importancia del asociacionismo femenino para acompañar a otras mujeres, generar espacios de encuentro y abrir caminos hacia una sociedad más igualitaria.

El programa del día combina convivencia, cultura y reconocimiento al emprendimiento femenino. Las participantes han tenido la oportunidad de compartir experiencias y estrechar vínculos en La Bendita Locura, un proyecto empresarial impulsado por mujeres vinculado a la tierra y al mundo del vino. La jornada incluye también la actuación musical de Milián Oneto, con su propuesta 'Voces de mujer'.

Diputación ha señalado que la celebración da continuidad al acto de reconocimientos al Feminismo Rural, en el que se puso en valor la trayectoria de estas entidades que llevan décadas trabajando por los derechos de las mujeres. Cuentan con más de 25 años de trabajo asociativo en favor de la igualdad, la participación y el fortalecimiento de las comunidades rurales.