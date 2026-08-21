Medina Sidonia (Cádiz) acoge este agosto varios talleres de la Eracis+ para fomentar las redes comunitarias

Organizadores de un taller en Medina Sidonia dentro de la Eracis+ que gestiona la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El equipo de Eracis+, que gestiona la Diputación de Cádiz en Medina Sidonia está llevando a cabo durante el mes de agosto un programa de actividades dirigido a fomentar la participación, el bienestar y la creación de redes comunitarias entre la población, todo ello en colaboración con diferentes entidades del tercer sector del municipio.

Esta iniciativa, desarrollada conjuntamente con Asociación La Espiga, Cruz Roja, Avanti y La Espiral, nace con el objetivo de generar espacios de encuentro y convivencia, fortaleciendo los vínculos entre las personas participantes, ha indicado la Diputación en una nota.

A lo largo del mes de agosto se han organizado diferentes talleres centrados en el cuidado de la salud física y mental, la sensibilización y la creatividad.

Entre las actividades realizadas se encuentra un taller de sensibilización sobre la ola de calor, en el que se ofrecieron recomendaciones y pautas para prevenir los efectos de las altas temperaturas y proteger la salud durante los meses de verano.

También se ha desarrollado un taller de arteterapia, utilizando la expresión artística como herramienta para favorecer el bienestar emocional, la creatividad y la expresión personal. A esta actividad se suma un taller de sensibilización sobre el VIH, destinado a proporcionar información, resolver dudas y fomentar actitudes de prevención y cuidado de la salud.

Dentro de esta programación, este viernes 20 se lleva a cabo también el taller de manualidades 'El arte de plegar y acoger', una propuesta participativa basada en la creatividad y el trabajo conjunto, que busca generar un espacio de encuentro y favorecer las relaciones entre las personas participantes.

Como cierre de las actividades previstas para este mes, se realizará próximamente un taller de gimnasia orientado a fomentar la actividad física y la adquisición de hábitos saludables, además de ofrecer un nuevo espacio de convivencia y participación.

Todas estas actuaciones comparten un mismo propósito: crear comunidad a través de actividades accesibles, participativas y cercanas, poniendo en valor el cuidado de la salud física y emocional y ofreciendo herramientas útiles para el día a día.

Desde Eracis+ Medina Sidonia se ha destacado la importancia del trabajo en red con las entidades del tercer sector, ya que la coordinación y colaboración entre profesionales y organizaciones permite ampliar las oportunidades de participación y dar una respuesta más cercana a las necesidades de la población.

La Eracis+ --Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social-- busca mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades en las áreas desfavorecidas, a través de itinerarios de inserción personalizados, siguiendo las directrices de la estrategia regional.

Gestionada y coordinada por la Diputación de Cádiz en Medina y Puerto Serrano, está impulsada por la Junta de Andalucía y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus, para la inserción sociolaboral en zonas de especial vulnerabilidad.