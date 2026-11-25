La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, acompañada por el alcalde de Medina Sidonia, José Manuel Ruiz, visita las obras de la calle Cigarra. - Nacho Frade - Europa Press

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha visitado este miércoles obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que está gestionando la institución provincial en Medina Sidonia, donde ha puesto el acento en el papel que desarrolla este Programa para "igualar territorios" y mejorar las instalaciones públicas, buscando responder de manera efectiva a las necesidades reales que existen en las poblaciones.

En una nota, la Diputación ha recordado que en Medina concretamente se está acometiendo una reforma integral de la calle Cigarra, en la que se ha creado una plataforma única para la eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de su accesibilidad.

La presidenta ha estado acompañada, durante su recorrido para conocer la marcha de estos trabajos, por el alcalde de Medina, José Manuel Ruiz, así como por el diputado responsable del Área de Cooperación, Javier Bello, entre otras autoridades.

La Diputación ha explicado que las tareas han consistido en pavimentar en plataforma única la calle, con bordillos de adoquines de granito y pavimento de adoquines aserrados (planos y de medidas regulares). Las labores han incluido, específicamente, la demolición de pavimentos existentes, soleras, acerados y bordillos, así como movimientos de tierras, instalación de saneamientos como pozos, imbornales, canalizaciones y arquetas, reparación de la instalación de abastecimiento de agua a viviendas colindantes, instalación soterrada de alumbrado público y telefonía, adecuación de accesos a las viviendas colindantes o reparación de zócalos de fachada.

En este sentido, la Diputación ha señalado que aún faltan algunos detalles para terminar definitivamente estas acciones que, en su conjunto, también aportan mejoras de tipo estético a la calle porque van a facilitar que se soterren instalaciones, de alumbrado o telefonía, que, ahora mismo, son aéreas.

Por su parte, Martínez del Junco ha incidido en la creación de empleo que posibilita el PFEA y, en este sentido, su función como dinamizador de las economías locales.

Además, la presidenta ha remarcado su "satisfacción" por las actuaciones acometidas en la calle Cigarra por parte del personal técnico de la Diputación y resto de trabajadores implicados y ha asegurado que la Institución provincial seguirá trabajando "de la mano" con todas las administraciones.

En este sentido, ha recordado que, desde el año 2023, la Diputación ha contribuido en Medina a la implantación de parques infantiles o jardines, entre otras infraestructuras de uso público para sus vecinos y vecinas. Martínez del Junco ha añadido que gran parte de estas obras sería inasumible para los ayuntamientos de los municipios más pequeños, y "ahí está la Diputación Provincial" para colaborar con ellos.

Por su parte, el alcalde de Medina ha agradecido a todos los trabajadores y a la dirección de obra sus tareas en la mejora de la calle Cigarra que, según ha subrayado el regidor, tiene "un aspecto genial". José Manuel Ruiz ha añadido que, para el Ayuntamiento, era un compromiso con la ciudad dotar al barrio de Santa Catalina, en el que se ubica la calle Cigarra, de nuevas infraestructuras.

Diputación ha recordado que el PFEA es una iniciativa conjunta entre varias administraciones públicas por la cual, mediante la contratación de trabajadores desempleados del régimen agrario en la provincia, se posibilita la realización de obras públicas. De esta manera, la generación de empleo sirve, a su vez, para mejorar las infraestructuras municipales.

En su financiación confluyen la Administración General del Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, que financia la retribución de la mano de obra, así como la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía, que cubren el coste de los materiales. Diputación asume, además, la gestión integral de la mayoría de las actuaciones asignadas a la provincia gaditana.